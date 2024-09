Bag Play, la borsa a forma di controller firmata Diesel

La bag a forma di controller per tutte le appassionate di videogames: scopri la borsa play firmata Diesel per dare un tocco di più ai tuoi look!

Qual è l’accessorio che non può mai mancare nel guardaroba di una donna? Ovviamente la borsa, in tutte le sue dimensioni, nuances e sfumature è uno dei dettagli del look che non lascia passare inosservate.

Per tutte le fashion lover con la passione dei videogames, Diesel propone una borsa che le farà impazzire: la play bag shoulder a forma di… joystick! Un vero e proprio pezzo unico da sfoggiare con stile su look casual ma anche su outfit più eleganti e raffinati!

Nonostante rappresenti un joystick e sia quindi ispirato al controller da gaming, questa è una borsa femminile e sensuale. Ecco perché è un modello che non potrai non indossare quest’autunno inverno 2024 – 2025!

La borsa a forma di controller di Diesel, perché averla quest’autunno inverno

La forma della borsa è strutturata proprio come se fosse un controller, il famoso joystick che viene utilizzato per prendere parte di un videogame con le console più famose del momento.

Il brand di abbigliamento Diesel è famoso in tutto il mondo per la sua qualità dei prodotti e soprattutto per la sua originalità. Il focus sull’abbigliamento in denim non passa inosservato, ma Diesel si contraddistingue anche per le sue borse chic come la mini bag glitter e, come in questo caso, la bag play shoulder da sfoggiare in ogni occasione.

La borsa da donna dal design originale ricorda i gamepad o meglio conosciuti anche come controller. Strutturata da un lungo manico in modo da renderla una borsa da portare sulla spalla, il logo oval D in metallo è in contrasto con la nuance principale della borsa.

La versione total black classica è semplice ma d’effetto, ideale da indossare su look sbarazzini e decisi o romantici e sobri.

Non solo colorazioni di tendenza, la play bag viene proposta anche con fantasie e stampe molto bizzarre. La borsa animalier è di tendenza proprio perché è una delle fantasie più in voga dell’autunno inverno, anche la borsa con stampe pop come la scritta Diesel rosso sangue e l’effetto tigrato non lasciano di certo passare inosservate.

Una mini bag bizzarra che permette di dare al look quel tocco di originalità in più, se sei alla ricerca di un accessorio di tendenza per quest’anno non lasciarti sfuggire la proposta del brand italiano.

Il costo? Puoi trovarla nei migliore store di alta moda o acquistarla direttamente dal sito ufficiale del brand italiano Diesel da 250 euro a poco meno di 500 euro!