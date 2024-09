Mini bag glitterata, l’accessorio iconico firmato Diesel da avere quest’autunno inverno

La borsa è senza ombra di dubbio l’accessorio a cui una donna non può mai rinunciare. Utile durante il giorno per portare con sé tutto l’essenziale, a partire dal proprio beauty case fino ad arrivare all’agenda, documenti e strumenti vari. Durante il giorno, infatti, si privilegiano le maxi bag in grado di contenere al loro interno tutto ciò di cui hai bisogno durante l’arco della giornata.

C’è chi preferisce avere con sé direttamente uno zaino, ma quando si tratta di eleganza e l’obiettivo è di dare un tocco di stile in più al look, ecco che subentrano le mini bag.

Raffinate e romantiche, in commercio è possibile trovare tantissimi modelli di borse piccole da portare anche su look casual o più sbarazzini. Uno dei modelli più in voga ormai da diverso tempo è la borsa glitter firmata Diesel.

La sua borsa è diventata iconica, tanto da essere desiderata da chiunque. Piccola e brillante, chic e raffinata, indossare la borsa glitter firmata Diesel ha decisamente il suo fascino.

Come sfoggiarla? Ecco i look migliori per indossare l’accessorio più bello di questa mezza stagione!

Mini bag glitter firmata Diesel, l’accessorio must have dell’autunno inverno

Da privilegiare anche su look invernale, la mini bag glitter Diesel diventerà il tuo accessorio preferito da qui fino alla prossima primavera.

Diesel è un’azienda della moda italiana molto gettonata dalle fashion influencer. Oltre alla sua linea di accessori, il brand produce anche capi d’abbigliamento con focus su jeans e denim in generale.

Definita uno degli accessori iconici del brand, è rivestita con una finitura liscia dall’effetto macro glitter e presenta un lungo manico per poterla indossare sia a tracolla che a spalla. Il logo ti permette di riconoscere la mini bag a distanza, tanto da diventare il dettaglio più appariscente dell’accessorio del momento.

Puoi trovarla in diverse nuances: dalla total black alla versione bronzo in perfetto mood autunnale, nell’ultimo periodo, però, sta spopolando sempre di più la versione rosa dall’effetto più romantico e ideale per dare luce ai tuoi look da sera.

La mini bag con decorazioni in glitter firmata Diesel può essere indossata su look più casual come ad esempio jeans a palazzo e crop top abbelliti da una giacca in pelle over e stivaletti di tendenza, e su look più eleganti come tubino nero e décolleté dall’effetto verniciato. Una mini borsa versatile da poter sfoggiare in diverse occasioni! La trovi sia online che nei migliori negozi di alta moda a meno di 500 euro.