Quali sono le mete da non perdere per una vacanza indimenticabile? Ecco i 7 borghi più belli d’Europa

Poco lontano dall’Italia esistono dei luoghi incantevoli da raggiungere in poche ore di aereo, ma quali sono i borghi più belli d’Europa da visitare almeno una volta nella vita?

Di seguito ti consigliamo ben 7 mete da non perdere che potrai raggiungere con facilità dall’Italia. Dalla Grecia all’Austria, ecco dove potresti prenotare il tuo prossimo viaggio!

Borghi più belli d’Europa: 7 mete da non perdere

In Europa è possibile andare alla scoperta di tantissimi posti meravigliosi. Ecco, quindi, i borghi più belli da dover visitare quanto prima!

Zell am See, Austria

Vicinissima all’Italia si trova uno dei borghi più belli d’Europa: Zell am See. Situata in Austria, questa città medievale offre tantissime attività per i visitatori amanti dello sport e della montagna. Qui, infatti, è possibile trovare ben 130 km di piste per sciatori principianti, intermedi e di livello avanzato!

Zermatt, Svizzera

Sempre vicino al nostro Paese è possibile visitare un altro borgo incantevole dell’Europa. Si tratta di Zermatt, situato in Svizzera, è una delle località più gettonate tra gli amanti dello scii.

Pirgi, Grecia

Situato sull’isola di Chios, Pyrgi è un villaggio medievale conosciuto anche con il nome di “villaggio dipinto”. Le case sono in pietra, vantano motivi decorativi di varie forme geometriche, percorrendo i vari vicoli del villaggio è possibile imbattersi in chiese, fiori e un’architettura singolare.

Colmar, Francia

Una città d’arte ricca di storia e cultura, Colmar è uno dei borghi medievali più antichi e pittoreschi della Francia. Da visitare almeno una volta nella vita per i suoi colori e i suoi vicoli caratteristici.

Bled, Slovenia

Per chi ama la natura la Slovenia è senza ombra di dubbio una meta da non perdere. Bled rientra tra i borghi più belli d’Europa da non perdere assolutamente.

Cadaques, Spagna

Una città popolare della Spagna situata nel nord della Catalogna, Cadaques è caratterizzata dalle sue case bianche e una costa incantevole che ha ispirato tantissimi artisti come Picasso e Matisse. Una città medievale ricca di vicoli e spiagge paradisiache da visitare almeno una volta nella vita!

Giethoorn, Paesi Bassi

Desideri sognare a occhi aperti e sentirti per una volta protagonista di una fiaba? Giethoorn è il villaggio che ti permetterà di vivere un’esperienza magica, bastano solo 24 ore per visitare la cosiddetta “Venezia del nord”.

