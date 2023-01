Cerchi la soluzione perfetta per risparmiare sugli elettrodomestici che ti servono di più in casa? Ecco tutto quello che c’è da sapere sul bonus lavatrice e asciugatrice 2023, come pagarle la metà sfruttando proprio il bonus mobili e grandi elettrodomestici che permette di fruire di una detrazione Irpef del 50% sul prezzo d’acquisto.

Bonus lavatrice e asciugatrice 2023

Foto Shutterstock | Krakenimages.com

Il bonus lavatrice e asciugatrice 2023 è l’ideale se vuoi acquistare un grande elettrodomestico per la tua casa. L’agevolazione consiste nella detrazione del 50% al momento della dichiarazione dei redditi per comprare mobili ed elettrodomestici nuovi, ma ad alcune condizioni.

Nello specifico, lavatrice e asciugatrice devono essere ad alta efficienza energetica, almeno di classe A+ o superiore e tra le spese detraibili sono incluse anche quelle sostenute per trasporto e montaggio. Gli elettrodomestici devono essere inoltre destinati ad arredare un’abitazione oggetto di ristrutturazione.

La detrazione Irpef 50% va calcolata su una spesa massima di 8mila euro per il 2023, che scende a 5mila euro per il 2024, e deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo. Si può quindi risparmiare fino a 4mila euro per l’anno in corso.

Ad esempio, se spendi 1000 euro per comprare una lavatrice o un’asciugatrice nel 2023, il massimo della detrazione ammessa sarà il 50% della spesa sostenuta, dunque 500 euro.

Il tetto di spesa ammessa è riferito alla singola unità immobiliare, quindi per ogni casa oggetto di ristrutturazione puoi godere del bonus.

La data inizio lavori deve essere sempre antecedente a quella di acquisto di mobili ed elettrodomestici nuovi.

La detrazione non è automatica: per accedere all’agevolazione, le spese sostenute vanno indicate nella dichiarazione dei redditi, da presentare tramite modello 730 o modello Redditi persone fisiche.