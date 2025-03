Bonus assunzioni ZES fino a 650 euro, come funziona e come richiedere l’agevolazione

Il bonus assunzioni 2025 ZES rappresenta un’interessante incentivo per tutte quelle aziende che intendono assumere personale nuovo e con determinati requisiti permette di ottenere fino a 650 euro a lavoratore.

La misura è stata pensata per smuovere il mercato del lavoro e rendere più facile l’assunzione permettendo alle piccole e medie imprese di sostenere meno spese incrementando il numero di lavoratori assunti.

Ecco come funziona l’incentivo che è possibile ottenere fino al 31 dicembre 2025.

Come richiedere il bonus assunzioni ZES 2025

Il bonus assunzioni 2025 è un’agevolazione che consente alle imprese della ZES di ricevere l’esonero del pagamento dei contributi per i nuovi assunti. In particolare, questo strumento è dedicato alle aziende della Zona Economica Speciale.

La ZES unica comprende i territori del Sud Italia, cioè le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna. Il bonus assunzioni 2025 è dunque un’agevolazione che consente alle imprese del Meridione e delle Isole di assumere lavoratori over 35 che sono disoccupati da tempo.

Questo incentivo è attivo dal 2024, strutturato nell’articolo 24 del Decreto Coesione (decreto-legge n. 60/2024, convertito con modificazioni nella legge n. 95/2024) ed è finalmente operativo dopo la pubblicazione del D.M. 07/01/2025.

Con Legge di Bilancio 2025 i professionisti a capo di aziende fino a dieci dipendenti hanno quindi la possibilità di assumere a tempo indeterminato lavoratori over 35 disoccupati di lungo periodo senza pagare i contributi relativi per un massimo di due anni. Ma occorre avere determinati requisiti e sottostare a degli obblighi per non perdere il beneficio.

Nel dettaglio, per ottenere l’esonero contributivo i datori di lavoro, a prescindere dal settore in cui operano, devono assumere personale a tempo indeterminato (fino al 31 dicembre 2025) nella sede d’azienda che si trova in una delle Regioni della Zona Economica Speciale (ZES) unica del Mezzogiorno che abbiamo elencato prima.

I nuovi lavoratori devono avere compiuto 35 anni ed essere disoccupati da almeno due anni. Inoltre l’azienda non deve aver effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo o licenziamenti collettivi nei 6 mesi precedenti l’assunzione, pena la decadenza del Bonus assunzioni.

Il beneficio consiste nell’esonero al 100% dal pagamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). L’esonero è valido per un periodo di due anni, con un limite massimo di 650 euro al mese a lavoratore.

Per ottenere il Bonus ZES, le aziende devono fare direttamente domanda all’INPS in via telematica comunicando i dati dell’impresa e dei lavoratori, il tipo di contratto e le ore di lavoro con dettagli che riguardano il rapporto di lavoro, come la retribuzione mensile. L’INPS provvederà a svolgere i dovuti controlli prima di accogliere le domande.