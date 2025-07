La tendenza beauty che sta suscitando scalpore sul web: il blush tattoo è virale

Una tendenza che non sta passando inosservata, da diverse settimane sui social le beauty addicted sembrerebbero aver trovato un modo per sfoggiare un viso sempre luminoso, colorato e uniforme: il blush tattoo. Un vero e proprio tatuaggio da fare sul viso così da ottenere un effetto blush che sia duraturo nel tempo.

Come funziona esattamente e perché è una tendenza che sembra non essere apprezzata da molte? Scopriamo di più riguardo il tatuaggio blush e quali sono i pro e i contro di questa tendenza sempre più virale.

Blush tattoo, la tendenza che sta spopolando sui social negli ultimi mesi

Il blush è senza ombra di dubbio uno dei prodotti cosmetici più utilizzati dalle donne. Per ottenere un viso uniforme, colorato e più vivace, viene applicata una quantità minima di blush che permette di sfoggiare per tutto il giorno un aspetto più “riposato”.

Fino a poco tempo fa era diventato virale l’effetto “under eye blush“, la tendenza di Tik Tok che permetteva di conferire al look un effetto “dolly“, ovvero un beauty look tipico delle ragazze asiatiche.

Per aggiungere colore al viso, il blush va picchiettato e/o sfumato sugli zigomi e sulle guance, una tecnica che richiede delle accortezze ben specifiche per ottenere un make up impeccabile. Per risparmiare tempo e avere sempre un viso sano e riposato, il blush tattoo sta prendendo il sopravvento.

Simile al trucco semi-permanente, tatuarsi il fard sulle guance ti permette di sfoggiare in ogni occasione, anche al mare, un viso colorato e luminoso. Il trattamento consiste nell’iniettare pigmenti nella pelle delle guance attraverso l’utilizzo di piccoli aghi sottili. Il prodotto ovviamente è specifico per le guance, bisogna prima scegliere la tonalità giusta e l’intensità desiderata anche in base all’incarnato di partenza.

L’effetto sembrerebbe essere più visibile sugli incarnati molto chiari, da evitare invece in caso di rosacea ed eczema. Il tatuaggio è permanente, anche se la colorazione nel corso degli anni potrebbe diminuire. Il risultato finale non si vedrà subito, bensì dopo qualche settimana. Inizialmente le guance appariranno gonfie e arrossate, il colore si stabilizzerà solo più avanti.

Per poter ricorrere al blush tattoo ti consigliamo di rivolgerti a un professionista specializzato del settore, solo dopo aver prima consultato anche un dermatologo. I costi si aggirano attorno ai 400 euro e la durata può variare a seconda della propria tipologia di pelle, proprio come le lentiggini tatuate.