Il Black Friday è l’occasione perfetta per regalare o regalarsi un gioiello. Il grande sconto che viene effettuato su ogni singolo prodotto permette di acquistare ciò che generalmente si vorrebbe ma si tende a resistere. Ecco allora che Stroili propone una serie di prodotti in super offerta per permettere a tutti di comprare il gioiello che tanto si desidera. Orecchini, collane e bracciali, basta scegliere il proprio preferito.

ORECCHINI PENDENTI CLAIRE ORO BIANCO E CUBIC ZIRCONIA

Black Friday, le migliori offerte Stroili – Foto sito Stroili

Gli orecchini pendenti Claire di Stroili si ispirano alla natura, e metteno in risalto la finezza dell’oro bianco e dell’oro giallo: la luminosità che si crea da questa unione accentua i toni degli zirconi in questi orecchini dal design inconfondibile. Eleganti e perfetti per occasioni particolari costano 127,20 euro invece di 159 euro.

ORECCHINI ALBERO DELLA VITA IN ARGENTO ROSATO E ZIRCONI

Questi orecchini a forma di albero della vita, preziosi e ricercati, perfetti per valorizzare il volto e dal significato profondo, vengono proposti a 35,92 euro invece di 44,90 euro, solo per questo periodo. Gioielli dalle forme essenziali della Silver Moments collection di Stroili che rappresenta sentimenti, desideri ed emozioni.

COLLANA CLAIRE ORO BIANCO E CUBIC ZIRCONIA

La collana in oro bianco della linea Claire è un pezzo della parure che prende ispirazione dalla natura e dai pianeti per dare vita a gioielli ideati per illuminare le giornate. L’oro bianco valorizza il colore mentre la forma esalta le pietre utilizzate. Il costo in occasione del Black Friday è di 119,20 euro, invece di 149 euro.

COLLANA CLAIRE ORO BIANCO CHIAVE CUORE E CUBIC ZIRCONIA

La forma originale di questo gioiello è ideale per un regalo ad una persona speciale. L’oro e le pietre si sposano a meraviglia in questa collana a forma di chiave e cuore dal disegno distinto. Comprarlo in questa occasione costa 143,20 euro invece di 179 euro.

BRACCIALE IN ARGENTO RODIATO CON FIOCCO DI NEVE E ZIRCONI

L’argento sublime e gli zirconi luminosi si combinano nella Silver Moments collection di Stroili per dare vita a gioielli dallo stile minimal ma dal significato profondo; un prezioso simbolismo, perfetto per evocare sentimenti e per esprimere desideri.

Le pietre di questo bracciale a forma di fiocco di neve in argento faranno risaltare il tuo polso donando una grande lucentezza. Il costo è di 31,90 euro invece di 39,90 euro.

BRACCIALE IN ARGENTO RODIATO E ZIRCONI CON CONCHIGLIA

La forma particolare e delicata di questo bracciale creato dalla unione di zirconi e oro giallo è perfetta per esaltare il polso. La forma a conchiglia è un dettaglio raffinato che esprime un significato unico e speciale. Il costo è di 27,92 euro invece di 34,90 euro.