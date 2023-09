Biscotti senza uova e burro: la ricetta facilissima per una colazione tutta da gustare

Ecco una ricetta facile e veloce per preparare dei biscotti senza uova e burro, gustosissimi e leggeri, per un dolce risveglio.

La colazione è il pasto più importante della giornata, ed è quindi fondamentale darci il giusto peso per avere l’energia necessaria e per partire col piede giusto. Come iniziare bene la giornata se non con degli ottimi biscotti fragranti e gustosi accompagnati da una bella tazza di tè o caffè? Se quello che cerchi, però, è un’opzione un po’ più leggera e priva di uova e burro, questa ricetta è perfetta per te.

Ecco come preparare, passo passo, dei biscotti senza uova e burro che saranno perfetti per una colazione sana che non si fa certo mancare quel tocco di gusto, che fa sempre bene nella vita.

Biscotti senza uova e burro: la ricetta passo passo

Trattandosi di una ricetta base è possibile spaziare molto, per esempio in questa ricetta viene utilizzato il latte normale, ma è possibile usare ingredienti diversi, come il latte vegetale, il succo d’arancia o il caffè, in base ai propri gusti.

Ingredienti:

150 g di latte

120 g di olio di semi di girasole

120 g di zucchero

La buccia grattugiata di 1 limone

1 bustina di vanillina

8 g di lievito per dolci

450 g di farina 00

Procedimento:

Unire latte , olio di semi di girasole e zucchero in una ciotola. Aggiungere la buccia di limone grattugiata e la bustina di vanillina . Mescolare il tutto aiutandosi con una forchetta, oppure con le mani. Iniziare ad aggiungere la farina , in modo graduale, finché non si ottiene un impasto omogeneo. Trasferire l’ impast o su una superficie piana e continuare a lavorarlo finché non diventa liscio e morbido . Usare un coltello per tagliare l’impasto a pezzetti di circa 3-4 cm, dandogli la forma che più si preferisce. Preparare una ciotola con dello zucchero e “impanare” ogni biscotto. Disporre i biscotti su una teglia ricoperta di carta forno e cuocere in forno statico a 180 °C per circa 20 minuti , o in forno ventilato a 170 °C per lo stesso tempo. Una volta che i biscotti sono pronti, togliere la teglia dal forno e lasciare raffreddare i biscotti completamente. Per conservare i biscotti si può optare per una scatola ermetica di latta o un contenitore di vetro . Manterranno la loro fragranza per circa una settimana .

Questi biscotti senza uova e burro sono un’alternativa più leggera che non fa rinunciare al gusto, perfetta per una colazione deliziosa, oppure per fare una merenda buona, ma sana.