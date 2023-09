Bimbi a scuola, ma attenzione allo zaino: come deve essere e come va indossato, i consigli dell’esperta

Bimbi a scuola: Attenzione allo zaino! Consigli per la scelta dello zaino perfetto e come usarlo in modo corretto.

Quando inizia l’anno scolastico, molte famiglie si preparano a portare i loro figli a scuola. Tra i vari preparativi, la scelta e l’utilizzo dello zaino del bambino sono due aspetti fondamentali da valutare con cura. Esploreremo le caratteristiche fondamentali che dovrebbe avere uno zaino per bambini e come assicurarvi che il vostro piccolo lo indossi nel modo giusto.

Come devono essere gli zaini di scuola?

Prima di scegliere l’estetica che piaccia ai vostri figli, il cartone preferito o dei bellissimi e accattivanti pupazzetti, bisogna considerare la comodità e la funzionalità degli zaini di scuola. Come devono essere, tutte le caratteristiche:

Spallacci regolabili per ogni stagione

Una delle prime cose da considerare quando si sceglie uno zaino per la scuola è la comodità degli spallacci. Questa caratteristica è importante per diverse ragioni. Durante l’anno, vostro figlio o figlia indossa diversi tipi di abbigliamento, come un pesante giubbotto in inverno o una leggera maglietta in estate. Gli spallacci regolabili permettono di adattare lo zaino alle diverse temperature e condizioni della stagione.

Inoltre, i bambini crescono rapidamente, quindi è essenziale che gli spallacci possano essere regolati in altezza. Assicuratevi che lo zaino sia aderente alla colonna vertebrale e che sia tenuto verso l’alto per evitare di causare tensioni indesiderate sulla schiena.

Spallacci ampi e imbottiti per il comfort

Gli spallacci dello zaino devono essere ampi e dotati di imbottitura per distribuire uniformemente il peso sulla schiena. Questo aiuta a evitare che il peso eccessivo possa causare disagio o danni alla postura. Quando provate uno zaino, assicuratevi che gli spallacci siano comodi e non taglino la pelle o causino fastidio.

Fondo rigido e schienale traspirante

Lo zaino del vostro di scuola dovrebbe avere un fondo rigido che possa sostenere il peso dei libri e del materiale scolastico senza rischiare di deformarsi. Allo stesso tempo, lo schienale dello zaino dovrebbe essere imbottito e traspirante. Questo permette di appoggiare la schiena senza soffrire il caldo e regala una sensazione di morbidezza.

Zaino estendibile per la crescita

La crescita dei bambini è rapida, quindi è conveniente investire in uno zaino estendibile. Questo tipo di zaino può essere adattato all’altezza dei figli nel corso degli anni, vi risparmia la necessità di comprarne uno nuovo per ogni anno scolastico. Permette anche di poter regolare l’ampiezza dello zaino che può contenere più libri e materiale.

Alternativa: Zaino a trolley

Un’alternativa allo zaino tradizionale è lo zaino a trolley, che può essere trasportato a mano dai figli. Tuttavia, è importante considerare che potrebbe risultare scomodo per alcuni istituti, soprattutto se la scuola ha scale da salire. Inoltre, alcuni zaini a trolley non si possono staccare dalle ruote, e risultano difficili da pulire e lavare. Considerate però che è uno zaino che dura nel tempo e può essere utilizzato anche per altre occasioni della vita.

Zaini con cintura in vita

Alcuni zaini per bambini includono una cintura in vita. Questa caratteristica può essere comoda poiché scarica parte del peso sul baricentro, rendendo lo zaino molto meno pesante. Se i vostri figli hanno problemi di schiena o si lamentano del peso dello zaino, questa potrebbe essere una soluzione da considerare.

Per saperne di più, ti consigliamo di vedere questo video dell’esperta Dottoressa Chiara Morelli:

La scelta e l’utilizzo corretto dello zaino sono fondamentali per la salute e il benessere dei figli. Assicuratevi che lo zaino abbia spallacci regolabili, sia comodo da indossare, abbia un fondo rigido e uno schienale traspirante, e valutate se uno zaino estendibile o uno a trolley potrebbero essere adatti alle esigenze dei vostri figli. Con attenzione e cura, potete garantire che vadano a scuola in modo sicuro e confortevole.