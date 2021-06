Il modello a stampa patchwork indossato da Checu è il nuovo oggetto del desiderio per l’estate 2021.

Il bikini patchwork è la nuova tendenza estiva.

Tempo di mare, tempo di bikini. Anche questa estate la moda mare ci ha regalato diversi modelli di tendenza, tra cui lo sfizioso bikini dal taglio cut out indossato da Chiara Ferragni.

L’estate 2021 gioca sui colori e sui contrasti, e il nuovo oggetto del desiderio è il bikini patchwork indossato da Cecilia Rodriguez.

Bella, sensuale e modaiola, Checu continua a farci sognare con i suoi abbinamenti all’ultimo grido. La bella argentina, volata in Honduras per raggiungere il fidanzato Ignazio Moser all’Isola dei Famosi, coglie l’occasione per sfoggiare un bikini della nuova collezione Me Fui.

Il due pezzi indossato da Chechu appartiene infatti al celebre brand di beachwear ispirato all’Argentina, creato in partnership con la sorella Belen, dove entrambe posano anche come testimonial. Il bikini colorato indossato da Chechu fa parte della collezione Primavera Estate 2021 del Mood Hot Tropics. Il costume è caratterizzato da un modello a triangolo con slip Brasiliano regolabile, in tessuto lycra a fantasia patchwork. Due fantasie a contrasto ma in grado di creare un equilibrio armonico e di design.

Il richiamo alla stampa leopardata, sempre tendenza di questa estate, è leggero e raffinato, caratterizzato da piccole macchie, in opposizione con una stampa astratta che mescola arancio e viola, quasi a richiamare i colori di un tramonto sul mare. Un connubio originale e di tendenza, perfetto per l’Estate 2021.

Per chi ama la stampa patchwork, ecco altri due modelli a cui ispirarsi per le prossime vacanze! Missbikini propone un modello super cool e sensuale con fascia monospalla in grado di aggiungere sinuosità alle forme di ognuna.

Ispirato a mondi esotici, il modello Venture di Effek è composto da slip brasiliano ultra sgabato e reggiseno a contrasto patchwork nelle tonalità del giallo e del rosa. Per le più maliziose.