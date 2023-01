Il bikini di Giulia de Lellis è il colore del 2023

Giulia de Lellis, ha trascorso le vacanze natalizie in compagnia del suo fidanzato, a Saint Barths, un’isoletta paradisiaca delle Antille francesi, meta ormai gettonatissima dai molti vip.

I due hanno raggiunto questa meravigliosa location per partecipare all’evento di beneficienza Luisaviaroma per Unicef e ne hanno approfittato per concedersi una vacanza di coppia nel Mar dei Caraibi.

Ed è proprio qui che Giulia de Lellis non ha perso occasione di sfoggiare outfit davvero intriganti e di tendenza. Dall’abito nude indossato durante l’evento benefico, sino agli outfit sbarazzini per rilassarsi in spiaggia, Giulia non ha trascurato alcun dettaglio apparendo sempre impeccabile.

Sui social in particolare, Giulia si è mostrata in tutta la sua bellezza durante una giornata sulla sabbia di una spiaggia da sogno, con un bikini rosa shocking che sta spopolando tra i followers della vip.

Il bikini rosa shocking di Giulia de Lellis

Foto di Instagram | @giuliadelellis103

Ed è proprio su Instagram che la diva ha pubblicato delle immagini mentre indossa questo bellissimo bikini rosa shocking che valorizza in maniera impeccabile le sue curve.

Dal taglio minimale il bikini risalta per il suo colore vivido e super fashion. Sarà forse un’anticipazione delle tendenze colori per l’anno che è appena iniziato? Di certo per Giulia il rosa shocking è un colore di tendenza, perciò stiamo certi che lo troveremo sulle passerelle e sulle vetrine più alla moda.

Di sicuro questa tonalità è nella rosa dei colori di tendenza 2023 per le calzature e per gli accessori ma ovviamente le fashion addicted non vedranno l’ora di utilizzarlo anche per creare dei bellissimi look e make up alla moda per valorizzare al meglio la propria immagine.

Insomma questo 2023 si prospetta un anno pieno di colori e sfumature brillanti pronti a ravvivare qualsiasi stagione.