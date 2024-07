Bikini estate 2024: scopri le nuove tendenze con le creazioni Banana Moon

l bikini e tutte le sue varianti rappresentano perfettamente la bella stagione, con il suo senso di libertà e i suoi colori. Ogni estate anche il bikini Banana Moon si rinnova e abbraccia le ultime tendenze che ne dettano lo stile, i materiali, i colori e il design.L’estate 2024 vede un’ampia varietà di colori e tagli sartoriali, per venire incontro alle esigenze di tutte le donne.

Quali sono le tendenze dell’estate? Nuova collezione Banana Moon 2024

I costumi da bagno del bikini shop Banana Moon ci svelano a un primo sguardo il fil rouge dell’estate 2024: libertà e istinto. L’ampio range di colori si accosta ad altrettanti stili e tagli, con alcune caratteristiche comuni alla maggior parte dei modelli: mutande a vita bassa, décolleté generosi, colori accesi ma accostati con sapienza e armonia. I bikini sfoggiano raffinate stampe monocolore, drappeggi accennati e dettagli di tendenza come fibbie, ciondoli e orli colorati.

Tra i tessuti fanno capolino reti, écru, bordi volant, fili metallici e stoffe effetto uncinetto. I trikini Banana Moon sfoggiano sensuali aperture sul davanti, eleganti combinazioni cromatiche e reggiseni di vario genere, dalla brassière al classico triangolo. I tanti tagli disponibili consentono a ognuna di trovare il bikini perfetto per la propria corporatura e le proprie preferenze. Con una scelta così ampia, è possibile mettere in valigia una selezione dei propri costumi preferiti, da abbinare rigorosamente a parei, kimono, tuniche e altri abiti da spiaggia.

Banana Moon: look californiano, maestria europea

La casa di moda Banana Moon è stata lanciata negli anni ’80 in seguito al proficuo incontro tra i futuri fondatori e lo stilista Nat Maori. Banana Moon si è imposto fin dall’inizio quale brand specializzato nella moda mare, sorretto da un know-how tipicamente europeo e improntato sullo stile spensierato e ammiccante della west coast. Le creazioni della casa, dedicate a donne, uomini e bambini, sono di alta qualità, e garantiscono comfort e vestibilità. I suoi look si ispirano al gusto californiano, sfoggiando i colori e la spregiudicatezza del mondo del surf.

Oltre alla collezione estate 2024 vale la pena sfogliare tutte le altre creazioni della casa: il suo prêt-à-porter, il prezioso underwear e gli accessori dedicati soprattutto alla bella stagione: kimono, tuniche, parei e pantaloni da spiaggia sono solo alcune categorie incluse nel suo ampio catalogo. Per le donne più raffinate e le adolescenti, ci sono le linee speciali Banana Moon Couture e Banana Moon Teens, che si rivolgono con la stessa qualità e la stessa originalità a donne e ragazze che amano vestirsi con stile o seguire la moda anche in vacanza. Le linee Activewear sono invece dedicate a chi pratica sport, dal ciclismo allo yoga, dal jogging al nuoto.

Nel catalogo Banana Moon troviamo anche altri capi d’abbigliamento, come pigiami, gonne, vestiti, giacche e cappotti. Per quanto riguarda gli accessori, Banana Moon ha in serbo tutto il necessario per godersi il mare, dagli asciugamani alle borse, dai cappelli alle infradito. L’altoparlante galleggiante perfettamente impermeabile è un must dell’estate, una novità da non perdere.