Bikini coquette, ecco la tendenza per questa estate 2024

Quando ci vogliamo rilassare ed è estate, il caldo ci opprime, ma c’è qualcosa che tutti noi amiamo. Parliamo di andare al mare, o in piscina, per rilassarci e rinfrescarci con un bel bagno ristoratore. Ma se vogliamo anche essere alla moda che cosa dobbiamo avere?

Ecco che la risposta è nel bikini coquette. Com’è fatto, che colori vanno di moda, dove si trova? A tutte queste domande risponderemo nelle prossime righe. Quindi scorri e prendi nota.

Bikini coquette, devi averlo assolutamente

È il costume di tendenza del momento e nei negozi ne possiamo ammirarne di tantissime tipologie. Ma cosa significa la parola “coquette”? Vuol dire essere un po’ ingenue e leziose con fiocchi, colori pastello e ruches.

I più grandi nomi della moda hanno ripreso questo stile, parliamo delle passerelle di Chanel, Versace, Prada e tantissimi altri. Ovviamente possiamo vederla anche sul mondo dei social. I colori sono pastello ed hanno tanti dettagli ma vediamo insieme le cinque categorie nelle quali si suddividono:

Bikini Coquette a fiori: un esempio? Un reggiseno a balconcino con delicatissimi fiori su sfondo azzurro e ruches per tutti i profili.

un esempio? Un reggiseno a balconcino con delicatissimi fiori su sfondo azzurro e ruches per tutti i profili. Bikini Coquette drappeggiato: in questo caso l’ispirazione è la donna pin-un anni 50. Arricciature, spalline e micro pareo sono un must. Se rosa confetto è la scelta perfetta!

in questo caso l’ispirazione è la donna pin-un anni 50. Arricciature, spalline e micro pareo sono un must. Se rosa confetto è la scelta perfetta! Bikini Coquette con ruches: la scelta perfetta se siete super romantiche. Un esempio che avrete sicuramente visto sulle spiagge? Rose di macramè in evidenza che prendono spunto dalla moda anni 70.

la scelta perfetta se siete super romantiche. Un esempio che avrete sicuramente visto sulle spiagge? Rose di macramè in evidenza che prendono spunto dalla moda anni 70. Bikini Coquette nero: la versione del dark coquette con pizzi e fiocchi prende elementi del mondo dark e li unisce se.

la versione del dark coquette con pizzi e fiocchi prende elementi del mondo dark e li unisce se. Bikini Coquette laccetti: in questo caso si preferisce la comodità dei laccetti ad altri dettagli ma lo sfondo del costume è sempre con colori delicati e fantasie floreali appena accennate.

Adesso che consoci questo nuovo stile per quanto riguarda la moda mare non puoi fare altro che metterti all’opera e controllare bene se hai qualcosa che possa andare bene oppure rimediare immediatamente con un giro per i negozi. Ci sono anche i saldi quindi non puoi fare grossi danni.

E tu sei attratta da questo stile oppure no? Ovviamente noi abbiamo indicato solamente bikini ma per chi lo preferisce ci sono anche le relative versione con il costume intero. Quindi non devi aver paura di non trovare quello che stai cercando a tutti i prezzi che vuoi!