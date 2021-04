L’outfit perfetto per questa stagione ce lo mostra Elena Santarelli: la bionda conduttrice ha condiviso su Instagram un look total denim bianco semplicemente perfetto.

A renderlo armonico e per nulla banale ci pensa la scelta dell’accessorio, colorato ma non a contrasto. Infatti, Elena sceglie la borsa in pelle color cipria Jasmine di Manila Grace, brand del quale è testimonial. Il modello è disponibile in diverse misure e colori.

Le scarpe sono sneakers, ovviamente in pelle bianchissima.

Come ricreare il look di Elena Santarelli

Un abbinamento semplicissimo eppure assolutamente trendy: il bianco è sempre un’ottima idea durante la bella stagione! Il look di Elena Santarelli è l’ispirazione perfetta per quando non sappiamo cosa metterci, dimostrando che la semplicità è sempre la scelta migliore.

Elena per renderlo più glam, ha scelto due bianchi leggermente diversi per i pantaloni e la giacca cropped. L’outfit in questo modo risulta assolutamente cool ma anche molto facile da ricreare: ecco qualche idea per il vostro shopping.

Jeans

Foto Zalando

Elena Santarelli sceglie un jeans a zampa d’elefante classico, non troppo svasato, come questi di Mango. Un capo passepartout da abbinare con tutto.

Foto Farfetch

Ma la vera tendenza di questa primavera sono i jeans flare, ovvero sì svasati ma corti, arrivando sopra alle caviglie. Perfetti da indossare con stivaletti o sneakers, sono molto belli questi di Fay, in bianco sporco.

Giacca

Foto Zalando

La giacca di jeans è rigorosamente cropped, ovvero corta alla vita. Questa di Bershka ha diversi dettagli interessanti, come bottoni in metallo e segni di usura molto cool.

Foto Asos

Per creare un look spezzato come quello di Elena Santarelli, è perfetta la proposta di Collusion: in color écru e con il bordo sfrangiato assolutamente trendy.