Bermuda, il trend dell’estate e i look a cui ispirarsi

Bermuda da donna, come abbinarli con gli altri capi d’abbigliamento? Ecco i look a cui ispirarsi per i tuoi outfit dell’estate!

Chic ed eleganti, i bermuda sono tornati tra le tendenze dell’estate e abbinarli non è mai stato così facile. Son tante le fashion lover e le influencer che hanno deciso di sfoggiare sui loro social look estivi composti da bermuda e altri capi d’abbigliamento. I colori più gettonati sono neutri e chiari molto lontani dalle nuance vivaci e colorate dell’estate.

I bermuda da donna si possono trovare in tantissime versioni differenti, dalla più semplice e minimal a quella più elegante e sofisticata. Come abbinare al meglio questo shorts lungo che arriva poco sopra le ginocchia? Ecco i look più belli da cui prendere ispirazione per un outfit estivo alla moda!

Come abbinare i bermuda quest’estate: i look da cui prendere ispirazione

Uno dei look più belli specialmente per la sera è abbinare i bermuda con una camicia oversize e lasciarla aperta con una maglia a bretelle da infilare dentro il pantalone. Scegli la classica camicia azzurra e un pantalone beige da abbinare ad un sandalo aperto impreziosito da strass e glitter.

Se le temperature te lo permettono potresti creare un completo elegante da sfoggiare durante il giorno. Indossa i bermuda con una t-shirt bianca e un blazer della stessa tonalità del pantalone, concludi con una borsa a tracolla e una cintura per mettere in contrasto le tonalità scelte. Puoi sfoggiare il look con una sneaker classica bianca o una scarpa a punta per un tocco più chic.

Se, invece, sei alla ricerca di qualcosa di più fresco, leggero e ideale da sfoggiare durante il giorno, scegli una maxi bag da abbinare a un look composto da bermuda e canotta, qui le infradito ci staranno più che bene, specialmente se non dovrai fare lunghe camminate.

Il modello più in voga del momento è fresco e colorato, la versione in denim sembrerebbe essere passata in secondo piano. Come per il modello a pinocchietto, anche i bermuda vanno scelti con cura. Se hanno un tessuto di qualità e vengono abbinati nel giusto modo, è possibile sfoggiarli in tantissime occasioni differenti, e non solo per look pratici e comodi.

Tra i modelli che arrivano fin sopra le ginocchia ci sono anche le tute comode e pratiche da indossare per una passeggiata in montagna o un picnic con gli amici organizzato al lago o al mare. Insomma, ci son tantissime occasioni differenti per poter indossare i bermuda, l’importante è scegliere il modello giusto in base al contesto e all’attività da svolgere!