Bentornato autunno, è tempo di biscotti alle mele: questa è la ricetta più facile e veloce che esista

Ecco la ricetta più facile e veloce per fare dei deliziosi biscotti alle mele fatti in casa, perfetti per l’autunno in arrivo!

Ritorna l’autunno, e insieme a lui torna quella voglia di mettersi ai fornelli e coccolarsi con del buon cibo fatto in casa. Tra i dolci perfetti per questo periodo più fresco ci sono i biscotti alle mele, un autentico classico autunnale. Le mele, una fonte ricca di fibre e antiossidanti, danno la giusta umidità per mantenere i tuoi biscotti morbidissimi.

I biscotti alle mele sono il perfetto compromesso tra gusto e una scelta salutare, per una pausa golosa: questi biscotti sono perfetti da abbinare ad una buona tazza di tè o caffè, oppure per fare uno spuntino pomeridiano o concedersi un dolcetto serale.

Biscotti alle mele: una ricetta facile e veloce

Ecco una ricetta incredibilmente semplice per preparare degli ottimi biscotti alle mele in poco tempo.

Ingredienti per 20 biscotti:

350 g di farina 00

120 g di zucchero semolato

16 g di lievito per dolci

80 ml di olio di semi

2 uova

2 mele Golden

2 cucchiai di scorza di limone grattugiata

1 pizzico di sale

½ cucchiaino di cannella in polvere

zucchero a velo (per decorare)

Procedimento:

Preparazione dell’impasto

Inizia sbattendo le uova in una ciotola, con lo zucchero semolato e la cannella. Aggiungi poi olio e scorza di limone grattugiata. Setaccia la farina e il lievito nell’impasto e continua ad impastare, finché non ottieni una consistenza omogenea. Aggiungi quindi un pizzico di sale e continua a lavorare l’impasto.

Aggiungi le mele

Taglia le mele Golden a dadini, dopo averle accuratamente sbucciate e aver rimosso il torsolo. Aggiungi all’impasto le mele a dadini e mescola bene, in modo che vengano distribuite in modo uniforme.

Dai forma ai tuoi biscotti per la cottura

Trasferisci l’impasto su una teglia con della carta da forno. Aiutati con un cucchiaio per creare delle piccole porzioni di impasto da mettere sulla teglia. Assicurati, però, di lasciare abbastanza spazio tra i biscotti, poiché cresceranno leggermente durante la cottura.

Nel frattempo puoi preriscaldare il forno a 180°C e procedere poi con la cottura dei biscotti, lasciandoli nel forno per circa 20 minuti. Una volta pronti, sfornali e lasciali raffreddare.

Decorazione finale

Prima di servire i biscotti, puoi spolverizzare un po’ di zucchero a velo, per dare quel tocco di dolcezza extra.

Adesso che conosci questa ricetta semplice e veloce per goderti dei deliziosi biscotti alle mele fatti in casa, puoi conquistare la tua famiglia e i tuoi ospiti in questa magica stagione autunnale.