Benessere e detox, MD sconvolge tutti con un prodotto d’eccezione a meno di 1 €: c’è la fila per comprarlo

Chi è alla ricerca di prodotti detox sarà felice di sapere che una famosa catena di supermercati li vende a prezzi stracciati, e non resta che farne scorta.

La primavera invoglia a prendersi più cura di sé: la prova costume è vicina e torna il desiderio di perdere qualche chilo accumulato durante l’inverno. Le giornate di sole aiutano a uscire dal guscio e a fare un po’ più di attività fisica.

Se poi correggiamo anche l’alimentazione, il gioco è fatto: in breve tempo il nostro organismo si sentirà meglio, purificato e alleggerito, e anche l’aspetto fisico mostrerà questo ritrovato benessere.

Proprio in fatto di alimentazione e bevande, abbiamo a disposizione numerosi prodotti per attuare un’azione detox, e grazie alle offerte di una famosa catena di supermercati non dobbiamo nemmeno svuotare il portafogli.

Sei alla ricerca di bevande detox a prezzi super vantaggiosi? Devi assolutamente andare da MD

Per chi non lo sapesse, MD è una nota catena di negozi della grande distribuzione, nata in Italia, e oggi vanta più di 800 punti vendita in tutte le Regioni.

Come ogni altro supermercato, anche MD ogni settimana promuove una serie di prodotti alimentari in sconto, e a seconda del periodo anche una selezione di cibi e bevande ideali. Nell’ultimo volantino, MD si è concentrato a offrire tanti alimenti e bibite detossinanti, perfette per chi desidera dare una svolta alla dieta e tornare velocemente in forma.

Solitamente i food and beverage del comparto costano moltissimo, anche se ovviamente è normale pagare la qualità, ma per fortuna cercando tra le varie proposte si possono trovare alternative egualmente di qualità ma a prezzi più bassi.

Tra i tanti prodotti in offerta sul volantino MD di questa settimana, spiccano i succhi di Aloe Vera in diverse varianti. Il succo di Aloe Vera, come sappiamo, offre numerosi benefici grazie all’ampia quantità di vitamine, fibre e sali minerali, nonché di antiossidanti. La versione in vendita da MD è all’Aloe Vera con polpa di Ananas in pezzi, e dunque con ulteriore booster di vitamine e sostanze nutritive. Per massimizzare gli effetti detox, il consiglio è di bere l’Aloe Vera di mattina, prima di colazione, in modo che l’organismo possa depurarsi prima di ricominciare ad assumere cibi, caffè o cappuccino.

La bella notizia è che le bottiglie da 500 ml di questi succhi costano solamente 0,89 euro l’una, quindi conviene subito recarsi in un supermercato MD e farne scorta.