Benedetta Rossi e Marco Gentili: dopo il viaggio negli Stati Uniti, finisce tutto così – Video

Benedetta Rossi e Marco Gentili sono tornati in Italia dopo un viaggio da sogno negli Stati Uniti: ma ecco come è finita.

Marco e Benedetta hanno intrattenuto i fan in questi giorni di fine estate con il racconto del loro viaggio on the road negli Stati Uniti d’America. La coppia ha scelto di visitare i luoghi degli states che hanno fatto da scenografia al film di David Lynch, The Straight Story.

I due hanno condiviso numerose storie e post per raccontare il loro viaggio passo passo, non senza polemica. Come molti altri turisti infatti, anche Benedetta Rossi e Marco Gentili hanno inciso un pensiero d’amore sul Roseman Bridge, un gesto questo che ha creato un po’ di malcontento nei commenti.

Tuttavia, la genuina simpatia dei due ha fatto dimenticare il tutto nel giro di un paio di storie. Come quelle pubblicate al ritorno dalla vacanza.

Benedetta Rossi e Marco Gentili, rientro da ‘incubo’

In molti sostengono che per riprendersi da una vacanza, servirebbe un’altra vacanza, tuttavia questo non è sempre possibile, anche per Benedetta Rossi e Marco Gentili è tempo di tornare alla vita di tutti i giorni e soprattutto al lavoro.

Tuttavia prima di farlo, entrambi necessitano di una lunga notte di sonno. Come capita spesso quando in viaggio attraversando diversi fusi orari, Benedetta e suo marito Marco hanno sofferto di jet lag di ritorno dall’America. In alcune storie pubblicate sul profilo della Rossi, Marco Gentili ha mostrato sua moglie sdraiata sul divano, stanca come non mai.

Benedetta ha confidato ai suoi follower di star lottando contro il sonno, in modo tale da poter dormire durante la notte e riprendere così il ritmo quotidiano sonno – veglia. Il jet lag infatti non è altri che la risposta del corpo al disallineamento dell’orologio interno rispetto al ciclo terrestre di notte e giorno.

Dunque cambiare fuso orario intacca il ritmo circadiano, quello che comunemente chiamiamo orologio biologico. I disturbi del jet lag solitamente durano dalle 24 alle 48 ore. Si teorizza che serva un giorno per ogni fuso orario attraversato.

I sintomi da jet lag più comuni sono: stanchezza, ansia, malessere, difficoltà a restare svegli, problemi digestivi e gastrointestinali, scarsa qualità del sonno e problemi di concentrazioni. La strategia di Benedetta Rossi per contrastare il jet lag è vincente: trattenendosi da un pisolino pomeridiano, riuscirà a dormire tutta la notte, aiutando così il corpo a riabituarsi ai nuovi ritmi. Anche per questo motivo è sconsigliabile assumere bevande eccitanti (come il caffè) o alcoliche, sia prima della partenza che una volta rientrati in casa.