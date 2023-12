Belen Rodriguez cambia tutto per Natale: bionda come il sole per celebrare le feste!

Belen Rodriguez, in vista delle feste, ha deciso di cambiare look. I suoi capelli sono come raggi di sole per un Natale non così freddo

Belen Rodriguez è una modella, conduttrice e showgirl molto amata in Italia. Si sa che l’argentina è proprio bella, ma anche molto simpatica e per questo è seguita da milioni di followers.

Proprio per il suo modo di fare e di essere, Belen ispira gli utenti che la seguono con i suoi look diversi dalle masse.

Anche per le feste di Natale, la modella ha voluto cambiare carte in tavola lasciando tutti sorpresi.

Non è più mora, ma quasi bionda. Le ciocche dei capelli sembrano raggi di sole in vista di un Natale in famiglia al caldo!

Belen Rodriguez cambia tutto per Natale: i capelli sono splendenti!

Belen Rodriguez ha cambiato sia la colorazione dei suoi capelli, ma anche la piega che solitamente dà alla sua chioma.

Dopo un anno iniziato con la rottura con Stefano De Martino, Belen ha saputo ritirarsi su. Il periodo della rottura ha scosso molto la modella tanto da farla dimagrire di tantissimi chili.

Dopo poco, però, è spuntanto Elio Lorenzoni, amico da una vita della bella Rodriguez.

Dal momento del loro avvicinamento, Belen è tornata a sorridere e a ricredere in sé stessa. E’ come se nella sua vita fosse entrato a fare parte un raggio di sole.

E’ forse questo il motivo della scelta del nuovo look della conduttrice.

Infatti, Belen ha cambiato colore ai suoi capelli. Ha schiarito la tonalità mora della sua chioma e ha illuminato il suo look con vari colpi di sole.

“Un raggio di sole per me” scrive sotto il post pubblicato su Instagram dove mostrava per l’appunto il suo nuovo taglio.

Per questo Natale, Belen con la sua famiglia si sposteranno in Argentina come quando erano piccoli. Saranno feste passate al caldo e quindi serviva proprio una rinnovata al look.

Lo shatush nuovo sulla chioma della conduttrice illumina il suo naturale castano alle radici fino a diventare biondo sulle punte.

Dopo il colpo basso ricevuto a seguito delle sue dichiarazioni sull’ex marito, la Rodriguez mostra il look abbinato ad una piega mossa e selvaggia.

Finalmente la modella è libera di essere quello che vuole, perché è riuscita a raccontare la sua versione dei fatti in merito all’ultima rottura con Stefano De Martino.

E si sa, quando una donna vuole voltare pagine, lo fa a partire dai suoi capelli!