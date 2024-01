Belen Rodriguez non vuole più farlo: “Fa comodo, ma fa comodo agli altri”

Belen Rodriguez ha deciso di voler smettere. Dopo tutta la sua sofferenza passata, non ha più voglia di continuare a farlo: “Fa comodo, ma fa comodo agli altri“

Belen Rodriguez è tornata su molte prime pagine di riviste gossip. Dopo la sua intervista a Verissimo dove ha rivelato dei tradimenti fatti dal suo ormai ex fidanzato Stefano De Martino, la modella argentina è tornata sulla cresta dell’onda.

In quel periodo, la donna ha vissuto dei momenti veramente difficili, bui fino ad arrivare ad una profonda depressione che l’ha segnata sia a livello personale che professionale.

Dopo essersi ripresa da questo periodo nero, Belen Rodriguez ha deciso di smettere di farlo, ma cosa? Scopriamolo insieme!

Belen Rodriguez dice basta al gossip: “Fa comodo, ma fa comodo agli altri“

Belen Rodriguez ha aperto il suo cuore ai microfoni del settimanale Chi. E’ proprio qui che ha parlato del periodo buio che l’ha accompagnata in questi ultimi mesi.

“La sofferenza mi sta divorando, ho commesso tanti sbagli e il primo è stato quello di aver smesso di credere nelle mie capacità” racconta la modella argentina.

La depressione non l’ha colpita solo a livello mentale, ma anche fisico portandola a perdere molto peso.

“Ho creduto a chi mi sminuiva, mi sono sentita piccola e inutile” confessa Belen. La ormai 40enne ha sentito gli anni passare sulla sua bellezza e questo ha minato molto la sua sicurezza.

“La bellezza risiede nella luce, ma a 40 anni, la bellezza esteriore inizia a salutarti. Per quanto mi voglia bene, non sono quella che ero a 20 anni” svela la Rodriguez facendo anche notare che in un Paese maschilista, la donna che viene scelta per un lavoro è sempre quella più giovane.

Durante questo momento critico della sua vita, Belen ha deciso di salutare i vari programmi televisivi che conduceva per dedicarsi totalmente alla sua vita privata.

La modella non si amava più e, visto che i soldi per lei non contano, “per ritrovarmi ho rinunciato alla mia carriera con il rischio di perderla”.

Questo ha portato alla Rodriguez un senso di inadeguatezza nei confronti della sua famiglia, ma è riuscito a superarlo solo grazie al loro amore.

Ma come è stata la fine del rapporto con Stefano De Martino, colui che si diceva innamorato della modella ma che l’avrebbe tradita con 12 donne diverse, secondo le ultime confessioni fatte proprio da Belen.

Si parla di un triangolo amoroso che vede complice la conduttrice Alessia Marcuzzi.

“Non ho scelto io di sapere, succede sempre quando finisce una relazione. Quando ti lasci i nodi vengono al pettine” racconta la conduttrice argentina e continua: “Hai la consapevolezza di essere stata presa in giro, è la dignità che piange, pensi di essere stata trattata male“.

La donna è molto arrabbiata con i giornalisti. Quando lei stava male nessuno parlava di lei, ma appena ha rivelato dei tradimenti eccoli tutti appostati sotto casa sua.

“Fa comodo, ma fa comodo agli altri, non a me, io voglio liberarmi dal pregudizio del gossip” sbotta Belen.

“Posso dirlo? Mi fa schifo! Quando sono stata male non mi ha scritto nessuno ed ero sull’orlo della vita” aggiunge la bella Rodriguez.

Questo periodo molto duro nella vita di Belen l’ha fatta soffrire molto, ma le ha anche aperto gli occhi su quale siano le sue priorità. A lei basta l’amore della sua famiglia e degli amici che le vogliono un gran bene e di cui si può fidare