Belen nuovo programma in tv; ecco dove la vedremo

Belen Rodriguez potrebbe essere al timone di un nuovo programma televisivo, che andrebbe in onda molto presto. Ecco di cosa si tratta.

La showgirl è sicuramente una delle più amate del mondo dello spettacolo italiano, proprio perché ha saputo già dall’inizio conquistare i cuori di migliaia di telespettatori italiano. Originaria dell’Argentina, ha infatti raggiunto la popolarità in Italia in qualità di modella e conduttrice, diventando un personaggio molto amato del piccolo schermo. Mamma dei due piccoli Santiago e Luna Marì, stanno adesso circolando le voci che parlando di un suo presunto allontanamento dal marito Stefano De Martino.

Le indiscrezioni dicono inoltre che potrebbe ben presto condurre un nuovo tv show, che sarebbe stato creato proprio per lei.

Belen Rodriguez in nuovo programma? Cosa dicono le voci

Il 4 luglio sono stati presentati i palinsesti Medaset, e si è quindi scoperto che la showgirl argentina ha deciso di abbandonare la rete e di lasciare così la sua conduzione di Tu sì que vales e de Le Iene. Secondo quanto riportato su Dagospia, per la soubrette potrebbero esserci però nuove opportunità lavorative in Discovery. Sarebbe infatti stata selezionata per presentare un programma cucito proprio su di lei. Il palinsesto ha di recente accolto anche Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback che avevano, fino allo scorso anno, un contratto con la rete Rai. Non si hanno però adesso informazioni in più su cosa dovrà fare con certezza la Rodriguez nel corso della prossima stagione televisiva, ma di certo verrà sostituita nei suoi programmi Mediaset. Mentre non ci sarà nessuno a prendere il suo posto in Tu sì que vales, il discorso cambierà per Le Iene in cui è stata inserita al timone Veronica Gentili, giornalista e conduttrice di Controcorrente.

Sui suoi profili social, la stessa Belen ha inoltre confessata di non essere stata affatto cacciata da Mediaset e di aver deciso lei di andare via. Le indiscrezioni dicevano inoltre che la modella argentina avesse deciso di dire addio alla televisione per dedicarsi ad altre attività che gestisce, come ad esempio la linea di abbigliamento Hinnominate e la linea di costumi Me Fui. Stanno intanto circolando sempre di più le voci che parlano di una nuova presunta separazione tra lei e Stefano De Martino: si dice infatti che la showgirl sia stata avvistata con una nuova fiamma e che si sia trasferita nell’Hotel Excelsior Gallia di Milano per sfuggire ai paparazzi. Per il momento, i diretti interessati non hanno però dato alcuna conferma o smentita sulla faccenda.