Belcanto, spoiler ultima puntata: la decisione di Carolina fa piangere tutti

Un successo senza pari per la serie targata Rai1 ambientata nell’Italia dominata dagli austriaci di metà Ottocento. Sin dalla prima puntata, Belcanto ha tenuto incollati alla tv milioni di telespettatori, ormai rapiti dalla storia di Maria e delle sue figlie Antonia e Carolina. Una storia iniziata a Napoli ma trasferitasi a Milano, dove le due sorelle sono entrate presto in competizione per via del canto.

Nella penultima puntata della fiction, trasmessa lunedì 10 marzo, Carolina ha scoperto il coinvolgimento della sorella Antonio nell’uccisione di Olimpia e ha giurato di non perdonarla. Un tradimento senza precedenti, che spingerà la ragazza a prendere una decisione drammatica nell‘ultimo episodio, in onda lunedì 17 marzo in prima serata su Rai1. In seguito le anticipazioni.

Belcanto, le anticipazioni dell’ultima puntata: Carolina spezza il cuore a Maria con la sua decisione

Lunedì 17 marzo, su Rai 1, a partire dalle 21.30 andrà in onda la quarta e ultima puntata (episodio settimo e ottavo) di Belcanto, la serie con Vittoria Puccini e Carmine Recano. Un finale di stagione che, stando agli spoiler, sarà molto intenso, con Carolina ed Antonia sempre più distanti e la madre Maria disperata per la decisione presa dalla sua figlia minore.

Nella penultima puntata della serie, Carolina ha scoperto che è stata proprio Antonia a rivelare al colonnello Falez il nascondiglio di Olimpia. Antonia non voleva che la ragazza venisse uccisa, ma per Carolina la mossa della sorella rappresenta un tradimento troppo grande per essere dimenticato. Nell’ultima puntata, in onda lunedì 17 marzo su Rai 1, la rottura tra le due sembrerà insanabile.

Nel settimo episodio, intitolato Viva Verdi, Antonia apparirà sempre più sola mentre si prepara al debutto ne La Cenerentola. Nel frattempo, Enrico si nasconde dagli austriaci, in attesa di unirsi ai rivoluzionari e dirigersi a Luino. A sorpresa, troverà supporto in Saverio, che lo aiuterà a recarsi in Svizzera. Il vero colpo di scena, però, arriverà nel secondo episodio della serata, l’ottavo, dal titolo Va, pensiero.

Per Carolina arriva quella che potrebbe essere la svolta per la sua carriera: Giuseppe Verdi, colpito dal suo talento, le offrirà un ruolo estremamente prestigioso, quello di Fenena nel Nabucco. Un’occasione unica, ma Carolina sembrerà decisa a prendere un’altra strada. La ragazza deciderà di imbracciare le armi e di unirsi ai rivoluzionari insieme ad Enrico, spezzando il cuore della mamma Maria. Che le proverà tutte per far cambiare idea alla figlia, a differenza di Antonia, che si attiverà per ottenere il ruolo affidato alla sorella.