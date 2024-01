Befana 2024, mercatini da non perdere in Italia per godere ancora del clima natalizio

Stanno per finire le festività natalizie, ma ecco cosa fare per la Befana 2024: andare per mercatini in Italia per il giorno dell’Epifania.

Si sa, l’Epifania tutte le feste porta via, ma per coloro che amano vivere il più possibile il clima natalizio suggeriamo di andare a visitare i mercatini della Befana 2024. Potete approfittare del fine settimana per andarvene in giro per l’Italia e godere degli ultimi momenti di festa prima di tornare in modo definitivo alla normalità.

Tra l’altro nel giorno della Befana 2024 in molte piazze d’Italia oltre ai mercatini si organizzano anche eventi particolati, come l’arrivo della Befana in carne e ossa che dona dolciumi ai bambini. Se volete divertirvi con tutta la famiglia, ecco dove dovete andare.

Mercatini della Befana 2024

Approfittando della Befana 2024 e dei mercatini da visitare potete andare alla scoperta di città e paesi mai visti prima e divertirvi insieme a tutta la vostra famiglia assaporando ancora un poco il clima sognante delle feste di Natale.

D’altronde ci sono alcune mete per le vacanze natalizie dove andare per staccare un poco dalla routine e vivere momenti davvero indimenticabili, sia se amate la montagna e la neve, sia se amate il mare e il sole per poter affrontare meglio l’inverno…

Certo è che se volete andare in giro per i mercatini della Befana 2024 noi vi suggeriamo di non perdervi quello di Roma. L’appuntamento è con il Mercatino di Piazza Navona per fare un giro tra le bancarelle in cui poter comprare dolciumi, giocattoli e oggetti d’artigianato. I bambini possono divertirsi con spettacolini realizzati per loro, con burattini e giostre.

Sempre a Roma, poi c’è la tradizionale sfilata “Viva la Befana” in via della Conciliazione e a Cinecittà World il 6 gennaio c’è la festa della Befana 2024 con mercatini, luminarie, regali e dolci per tutti.

A Urbania, in provincia di Pesaro nelle Marche, poi, dal 4 al 6 sono giorni di grande festa con giocolieri clown spettacoli e mercatini, che termina con la discesa acrobatica della Befana che lancia dolciumi e caramelle ai bambini.

In Emilia Romagna, o meglio a Bologna, non perdetevi il villaggio di Natale, cioè il Christmas Village nel giorno della Befana. È presso FICO Eataly World, parco tematico dedicato al settore agroalimentare e alla gastronomia che propone una sere di eventi e dove potete comprare ogni prelibatezza da gustare.

Ci sono poi vari appuntamenti in tutte le città d’Italia, per esempio a Milano la Befana arriva dai navigli per distribuire dolciumi ai bambini, a Firenze si può assistere alla cavalcata dei Re Magi accompagnati dai Bandierai degli Uffizi, a Venezia c’è la regata tradizionale per l’Epifania in cui si sfidano sul Canal Grande Befane e Babbi Natale.