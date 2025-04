Beautiful, è vero amore tra Deacon e Sheila? Come finirà, colpo di scena

La loro storia d’amore ha letteralmente sconvolto i protagonisti della soap. Da Brooke a Hope, fino a Li e Finn: nessuno, in Beautiful, può credere che Deacon Sharpe si sia davvero innamorato di Sheila Carter. Nonostante tutti i pareri contrari, però, il padre di Hope sembra essere davvero coinvolto dalla relazione con la perfida rossa, alla quale ha giurato di amarla e di prendersi cura di lei.

Il pubblico è scettico e si chiede se la loro sia una vera storia d’amore o una possibile strategia: anche Bill Spencer, poco tempo fa, aveva fatto credere a tutti di essere innamorato della Carter per poterla, in realtà, incastrare. Deacon ha la stessa intenzione? Grazie alle anticipazioni provenienti dall’America è possibile scoprire in anteprima come proseguirà questo amore tanto discusso e chiacchierato.

Beautiful spoiler USA: come finirà tra Deacon Sharpe e Sheila Carter

Hope è disperata all’idea che il padre possa farsi trasportare nuovamente da Sheila sulla cattiva strada. Nelle attuali puntate di Beautiful, la giovane Logan sta facendo di tutto per far cambiare idea a Deacon, che, però, sembra avere occhi solo per la Carter. Vero amore o piano subdolo? Ebbene, il sentimento che Sharpe nutre per Shaila e più che autentico e lo dimostreranno le prossime puntate in arrivo su Canale 5.

Gli spoiler provenienti dall’America rivelano che Deacon e Sheila ne passeranno ancora tantissime, ma, alla fine, coroneranno il loro sogno d’amore. Dopo averla ritrovata viva e vegeta (la Carter, infatti, risulterà morta per errore ancora una volta!) Sharpe non esiterà a chiedere in sposa la donna che ama. A sorpresa, quindi, Deacon e Sheila diventeranno marito e moglie. Non tutti, però, saranno felici.

Nonostante l’opposizione di Brooke, che non vorrà essere presente alla cerimonia, Hope deciderà di partecipare al rito che si svolgerà a Il Giardino. La ragazza vorrà stare accanto al padre in un giorno così speciale e, poco prima del sì, chiederà a Sheila di dimostrare a tutti di essere davvero cambiata e di non tradire mai la fiducia di Deacon. Come si comporterà, invece, Finn?

Il medico si ritroverà alle nozze, ma per puro caso. Finn raggiungerà il Giardino per ritirare delle pizze da portare a casa, ma si imbatterà nel matrimonio della madre. Quest’ultima, vedendolo, penserà che il ragazzo abbia cambiato idea e correrà da lui. Che, in quel momento, non se la sentirà di lasciare il posto e assisterà alle nozze, svolgendo anche il ruolo di testimone dello sposo. Inutile dire che, quando Steffy scoprirà tutto, scoppierà una vera e propria bomba.