Beautiful, dramma nelle puntate americane: Liam sta morendo

Nelle puntate di Beautiful attualmente in onda in Italia, Liam Spencer è abbastanza defilato e non si trova al centro della trama. Il figlio di Bill si è ritrovato improvvisamente single dopo la fine del suo matrimonio con Hope e Steffy, almeno per il momento, non ha alcuna intenzione di ritornare col suo ex, completamente presa dalla delicata vicenda di Sheila Carter.

In America, però, la situazione è completamente diversa poiché Liam è protagonista di una storyline decisamente interessante. E, allo stesso tempo, drammatica. Al termine di una lite furiosa con il padre Bill, Liam avrà un malore che lo ridurrà in fin di vita. Ecco chi lo troverà e cosa accadrà all’arrivo in ospedale.

Beautiful, gli spoiler delle puntate americane: Liam in fin di vita dopo un malore

Dopo alcuni mesi di assenza, Liam Spencer è riapparso nelle attuali puntate americane di Beautiful. Lo ha fatto per un motivo ben preciso: avere un faccia a faccia con il padre Bill e provare a farlo ragionare. Dietro la scarcerazione di Luna Nozawa, infatti, si nasconderà proprio il ricco editore. Liam non riesce ad accettare che il padre possa aiutare una spietata assassina.

Quando proverà ad aprirgli gli occhi, però, Liam riceverà un trattamento disdicevole. Bill arriverà al punto di minacciare il figlio di licenziarlo e lo inviterà ad andare via. Il ragazzo, estremamente deluso, deciderà di non avere più nulla a che fare col padre ma dopo la lite ci sarà un drammatico colpo di scena. Il giovane Spencer verrà colto da un malore e cadrà in terra, sbattendo la testa sul tavolino del salotto di casa di Bill.

Gli spoiler rivelano che, nonostante lo stordimento, Liam riuscirà ad alzarsi e ad allontanarsi, non essendo intenzionato a trascorrere un minuto di più nella casa del padre. Proprio sull’uscio, però, Liam si sentirà nuovamente male e si riverserà sul vialetto di villa Spencer, in una pozza di sangue. A trovarlo per terra, esanime, sarà proprio Steffy, che si recherà a casa di Bill per la stessa motivazione di Liam.

La Forrester non perderà tempo a chiamare il 911, ma, giunti in ospedale, le notizie saranno tutt’altro che positive. Le condizioni di salute di Spencer sono critiche e Steffy non nasconderà il suo immenso dolore. Semplice preoccupazione o potrebbe esserci un ritorno di fiamma in atto? Stando alle prime indiscrezioni, le parole di Steffy potrebbero non essere del tutto casuali e nel matrimonio con Finn, già traballante, potrebbero inserirsi nuovi problemi.