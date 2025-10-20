Basta zucca avanzata | trasformala in polpette favolose

Polpette di zucca morbide e gustose, perfette per trasformare gli avanzi in un piatto irresistibile. Facili, veloci da preparare, super dorate e profumate, conquisteranno tutta la famiglia, provare per credere!

Avevo comprato una zucca intera e, dopo aver preparato un po’ di manicaretti, me n’era rimasta parecchia. È così, che ho pensato a qualcosa di semplice ma originale per arricchire la mia cenetta a tema autunno, preparando delle favolose polpette di zucca! Credimi nonostante la semplicità, sono un vero colpo di genio, poiché sono incredibilmente morbide, saporite e profumatissime. Non solo sono un’ottima soluzione anti-spreco, ma trasformano una semplice zucca in un piatto che fa felice tutta la famiglia dai più grandi ai più piccoli, ti garantisco che basta il primo morso per innamorarsene.

La vera forza delle polpette di zucca sta nella loro semplicità. Parliamo della combinazione di pochi ingredienti, tra cui zucca, parmigiano, pangrattato, uova e qualche aroma, per ottenere un profumo e sapore pazzeschi. Il risultato? Bocconcini dorati fuori, morbidi e filanti dentro, con quel gusto dolce della zucca che si sposa perfettamente con il parmigiano. È un mix perfetto tra leggerezza e bontà, e rigorosamente senza l’aggiunta di carene, una versione vegetariana ottima che mette d’accordo tutti! Il bello poi, è che puoi personalizzarle come vuoi, dall’aroma ad un ripieno filante o l’aggiunta di salumi a tocchetti. In pratica a te la scelta, ma stai pur certa che ti chiederanno tutti la ricetta!

Insomma senti a me, allaccia il grembiule, scalda la padella e preparati a trasformare la tua zucca in piccole meraviglie morbidissime dentro e croccanti fuori. Fidati, questa ricetta è talmente semplice e veloce che diventerà un must della tua cucina. Iniziamo!

Tempo di preparazione: 30 minuti

Tempo di cottura: 10 minuti

Ingredienti per le Polpette di zucca

Per circa 30 polpette

700 g di zucca

2 uova

190 g di parmigiano grattugiato

190 g di pangrattato

Prezzemolo tritato q.b.

Aglio in polvere q.b.

Sale q.b. Pepe q.b.

Olio d’oliva q.b. per la cottura

Come si preparano le Polpette di zucca

Per prima cosa, cuoci la zucca, facendola bollire o mettendola in forno fino a renderla morbida. Una volta pronta, schiacciala bene con una forchetta o frullala, così da ottenere una purea senza grumi. Trasferisci poi la purea in una ciotola capiente, aggiungi le uova, il parmigiano, il pangrattato, un pizzico di sale, pepe, prezzemolo tritato e un po’ di aglio in polvere. Mescola con le mani o con un cucchiaio fino ad ottenere un composto compatto ma morbido, facile da lavorare e se ti sembra troppo appiccicoso, aggiungi un cucchiaio di pangrattato in più. Ora forma le polpette, mi raccomando piccole, rotonde o leggermente schiacciate, come preferisci. Scalda quindi un po’ di olio in padella e cuocile a fiamma media, girandole spesso, fino a doratura uniforme.

Una volta pronte, trasferiscile scolale e asciuga l’eccesso di olio su carta assorbente. Non ti resta poi che portare in tavola le tue mitiche polpette di zucca belle calde e vedrai che in attimo saranno pure già sparite. E se ami le ricette veloci con la zucca, prova anche la zucca al forno, che è un’altra specialità autunnale che conquista tutti senza fatica. Buon appetito!