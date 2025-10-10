Basta un filo d’olio e via in forno | è così che la zucca diventa un capolavoro

Zucca la forno: la faccio così ed è perfetta per tutto, un filo di olio e via in forno, diventa un capolavoro in poche mosse!
Non serve molto per creare qualcosa di buono, e questa zucca al forno ne è la prova perfetta. Bastano pochi ingredienti, un pò di olio, due erbe aromatiche e il profumo che si sprigiona dal forno ti farà venire l’acquolina solo a sentirlo. È uno di quei piatti semplici ma che sono sempre graditi, sanno di autunno e sanno riscaldarti con gusto perfettamente mentre fuori fa freddo. Fidati, una volta provata così, la zucca non la cucinerai più in nessun altro modo!
La zucca al forno, è morbida dentro, leggermente caramellata fuori, profumata di rosmarino e aglio, con quel tocco rustico che conquista tutti. Il bello è che va bene per tutto, sia come contorno, che come base per una vellutata o anche da sola, appena uscita dal forno, con una fetta di pane accanto. Credimi, è una meraviglia e la cosa più bella? Si prepara in 5 minuti, poi fa tutto il forno.
Zucca al forno: un capolavoro da provare subito!
Insomma non ti serve essere uno chef, la zucca fa tutto da sé, e credimi è così dolce, cremosa e versatile che l’adorerai. Quello che devi fare tu? Solo tagliarla, condirla con amore e aspettare che diventi dorata e profumata. Che dici, quindi ci mettiamo ai fornelli, anzi, al forno? Allaccia il grembiule e iniziamo!
Tempo di preparazione: 20 minuti
Tempo di cottura: 30-35 minuti in forno preriscaldato ventilato a 200 gradi
Ingredienti per la Zucca la forno
Per 4 persone
- 1 kg di zucca pulita
- Rosmarino q.b.
- Timo q.b.
- Prezzemolo q.b.
- 2-3 spicchi di aglio
- Sale q.b.
- Pepe q.b.
- 3-4 foglioline di salvia
- Olio extravergine d’oliva q.b.
Come si prepara la Zucca la forno
- Per prima cosa, accendi il forno a 200 gradi in modalità ventilata, così quando la zucca sarà pronta per entrare, troverà già il calore perfetto ad accoglierla.
- Taglia la zucca a fette spesse circa un centimetro o a cubotti come piace a me. In più puoi farla con o senza buccia, dipende dal tipo di zucca e dai tuoi gusti, io la tolgo, così diventa tenerissima ed è subito pronta all’uso. Ora versala tutte in una ciotola capiente.
- Ora condiscila con un filo generoso di olio extravergine d’oliva, poi aggiungi sale, pepe, rosmarino, timo, salvia e gli spicchi di aglio schiacciati, senza sbucciarli, così daranno solo profumo. Mescola tutto con le mani, così ogni fetta si insaporisce bene e si, anche questo gesto fa parte della magia!
- Sistema la zucca su una teglia rivestita di carta forno, in un solo strato, senza sovrapporla troppo, così in questo modo cuocerà in modo uniforme e diventerà dorata su tutti i lati. Versa sopra un ultimo filo di olio e inforna.
- Lasciala cuocere per 30-35 minuti, dando una mescolata a metà cottura e già dopo 20 minuti sentirai un profumo incredibile riempire la cucina e inizierà a caramellarsi, diventando morbida dentro e leggermente croccante fuori.
- Quando la sforni, spolvera sopra un po’ di prezzemolo fresco tritato e, se vuoi, un pizzico di sale grosso per dare quel tocco finale irresistibile. Goditi poi la tua zucca al forno e servila calda, tiepida o anche fredda tanto è sempre buonissima, parola mia! E se ami le ricette semplici e genuine come questa, prova anche la vellutata di zucca e ceci, fidati stessa dolcezza, stessa bontà, ma in versione cremosa ed irresistibile, da gustare al cucchiaio. Buon appetito!