Basta un filo d’olio e via in forno | è così che la zucca diventa un capolavoro

Zucca la forno: la faccio così ed è perfetta per tutto, un filo di olio e via in forno, diventa un capolavoro in poche mosse!

Non serve molto per creare qualcosa di buono, e questa zucca al forno ne è la prova perfetta. Bastano pochi ingredienti, un pò di olio, due erbe aromatiche e il profumo che si sprigiona dal forno ti farà venire l’acquolina solo a sentirlo. È uno di quei piatti semplici ma che sono sempre graditi, sanno di autunno e sanno riscaldarti con gusto perfettamente mentre fuori fa freddo. Fidati, una volta provata così, la zucca non la cucinerai più in nessun altro modo!

La zucca al forno, è morbida dentro, leggermente caramellata fuori, profumata di rosmarino e aglio, con quel tocco rustico che conquista tutti. Il bello è che va bene per tutto, sia come contorno, che come base per una vellutata o anche da sola, appena uscita dal forno, con una fetta di pane accanto. Credimi, è una meraviglia e la cosa più bella? Si prepara in 5 minuti, poi fa tutto il forno.

Zucca al forno: un capolavoro da provare subito!

Insomma non ti serve essere uno chef, la zucca fa tutto da sé, e credimi è così dolce, cremosa e versatile che l’adorerai. Quello che devi fare tu? Solo tagliarla, condirla con amore e aspettare che diventi dorata e profumata. Che dici, quindi ci mettiamo ai fornelli, anzi, al forno? Allaccia il grembiule e iniziamo!

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo di cottura: 30-35 minuti in forno preriscaldato ventilato a 200 gradi

Ingredienti per la Zucca la forno

Per 4 persone

1 kg di zucca pulita

Rosmarino q.b.

Timo q.b.

Prezzemolo q.b.

2-3 spicchi di aglio

Sale q.b.

Pepe q.b.

3-4 foglioline di salvia

Olio extravergine d’oliva q.b.

Come si prepara la Zucca la forno