Ceci e zucca insieme? Fidati, è la combo più gustosa d’autunno

Vellutata di zucca e ceci: la combo perfetta per le fresche giornate d’autunno; trovare una ricetta più gustosa di questa è quasi impossibile!

Non è complicata e nemmeno ti ruba ore ed ore, eppure è capace di farti consolare per davvero! Questa vellutata di zucca e ceci è infatti, uno di quei piatti caldi, cremosi, profumati e gustosi, che riesce davvero a consolare tutti, pure chi non ama molto verdure e legumi, ti ho detto tutto! È la coccola perfetta per quando fuori piove o l’aria comincia a farsi fresca e fidati, una volta provata, diventa un rito di stagione, capace di unire la dolcezza della zucca e la cremosità dei ceci, in un abbraccio perfetto!

Si può definire la vellutata di zucca e ceci, un piatto nutriente e soprattutto furbissimo, perché ci metti davvero un attimo per farla. Pochi ingredienti, zero stress, tanto gusto! Eh si, ti dico che zucca e ceci insieme sono una coppia vincente, un po’ come il pane e la nutella, o il film e la coperta. Hanno sapori diversi ma si completano alla perfezione e l’unica cosa che riesci a dire quando la provi è “mmh che delizia”! Poi se ci metti in più il fatto che è un piatto sano e ricco di nutrimento, di certo lo prepari con piacere!

Vellutata di zucca e ceci: l’abbraccio perfetto tra gusto e cremosità!

Insomma credimi, non serve essere chef, la vellutata di zucca e ceci è facilissima da fare, un asso nella manica quando torni tardi e vuoi qualcosa di buono, caldo e veloce. Basta una pentola, un frullatore e il gioco è fatto, quindi che vuoi di più? Non ti resta che allacciare il grembiule, seguimi e prepariamola subito, sono certa che dopo mi ringrazierai. Iniziamo!

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo di cottura: 30 minuti

Ingredienti per la Vellutata di zucca e ceci

Per 4 persone

600 g di zucca

300 g di ceci precotti

1 cipolla

Olio extravergine d’oliva q.b.

700 ml di brodo vegetale

Sale q.b.

Pepe q.b.

Prezzemolo q.b.

Come si prepara la Vellutata di zucca e ceci