Basta conti salati dal parrucchiere: con il trucco dell’asciugamano si ottengono capelli mossi perfetti

Hai sempre voluto dei capelli ricci ma non vuoi spendere una fortuna? Ecco il trucco che devi conoscere assolutamente.

Tutte le donne hanno sempre qualche voglia particolare che riguarda la loro acconciatura. Se hanno i capelli lisci li vogliono ricci e viceversa! Impossibile dire il contrario vero? Ma per avere una perfetta chioma mossa ci vuole, spesso la maestria del parrucchiere.

Noi oggi, però, vi diciamo che non è più così. Sì, perché possiamo realizzare dei perfetti capelli mossi in poco tempo con un trucco incredibile facendo anche la gioia del nostro portafoglio. Ti abbiamo incuriosito? Continua a leggere il nostro articolo.

Capelli mossi perfetti? Ecco come fare in casa

Tutte noi vorremmo dei capelli sempre perfetti in ogni momento della giornata. Riuscire ad ottenere una piega mossa è il sogno di moltissime donne. Ma come possiamo fare se la nostra manualità con il phone o con la piastra non è il massimo?

Possiamo anche ridurre in modo incredibile il rischio di far rovinare i capelli con questa tecnica che vi andremo ad indicare. Non ci servono moltissimi accessori, anzi, abbiamo già tutto in casa. Scopriamo le mosse da seguire passo passo.

Scegliamo l’asciugamano

La scelta deve essere perfetta. Abbiamo bisogno di un asciugamano che sia lungo quanto i nostri capelli. Se poi è in micro fibra ancora meglio. In questo modo evitiamo di rovinare i capelli.

Arrotoliamo l’asciugamano

Mettiamolo come prima cosa sulle spalle e sopra adagiamo i capelli. Iniziamo quindi ad arrotolarlo e controlliamo bene di prendere tutta la lunghezza. I capelli devono essere ben stretti al suo interno.

Fermiamo l’asciugamano sulla fronte

Una volta terminata l’operazione di arrotolare l’asciugamano avremmo la sua estremità sulla fronte. Fissiamola in modo deciso e forte.

Prendiamo il phone

Adesso siamo giunti al momento dell’asciugatura. Mi raccomando mettiamola non troppo calda in questo modo non rischiamo di rovinare i capelli.

Riscaldiamo i capelli

E’ importantissimo non essere troppo vicini al nostro asciugamano. Muoviamo di continuo il phone su tutto la lunghezza dello stesso. In questo modo avremmo asciugato tutta la nostra chioma.

Attendiamo

Dopo aver asciugato il tutto aspettiamo qualche momento con l’asciugamano in testa. Il motivo? Questo ci permette di fermare la piega.

Togliamo finalmente l’asciugamano con delicatezza e ci accorgeremo subito che i nostri capelli hanno tanto volume e sono ricci senza troppa fatica. Se vogliamo possiamo mettere un po’ di lacca leggera per fissare il tutto. Come avete visto è super veloce questo metodo per avere dei capelli mossi senza fatica e senza il rischio di rovinarli.