Basta aceto per le pulizie in casa, i rischi che corri sono seri: non tutti lo sanno

Anche tu usi sempre l’aceto per pulire casa? Dovresti smettere di usarlo, i danni cui vai incontro sono davvero seri e irreparabili.

Ti hanno detto che l’aceto è il miglior rimedio per le pulizie domestiche e rimuovere le macchie? Descritto come il rimedio naturale da usare al posto della candeggina, in realtà si corrono rischi piuttosto gravi nell’utilizzarlo come detergente per pulire. Tutti credono che sia meno aggressivo dei detersivi chimici in commercio, ma è così?

Ritenuto il rimedio naturale per eccellenza, sono in tantissimi a usare l’aceto per pulire la casa, ma in realtà si tratterebbe di una falsa credenza, usarlo comporta alcuni pericoli che potrebbero spaventare non poco e che è bene conoscere prima di continuare a usare questo “detergente naturale”. Vediamo quali sono.

Perché non si deve usare l’aceto per le pulizie in casa

In tanti usano l’aceto con la convinzione che sia un detergente non solo naturale, dunque non nocivo, ma anche molto più economico di altri prodotti in commercio. Che costi di meno non c’è ombra di dubbio, ma in realtà utilizzarlo è un rischio per la propria casa e la propria salute, scopriamo il perché.

L’ingrediente principale dell’aceto è l’acido acetico, che è un nemico molto pericoloso per le superfici di casa, ha una natura corrosiva che può – con il tempo – erodere e quindi danneggiare i vari materiali, come acciaio inossidabile, pietra, legno e anche l’alluminio. Dunque a lungo andare mobili e superfici trattati con aceto potrebbero rovinarsi irrimediabilmente.

Ma l’uso dell’aceto è rischioso anche per la salute umana e dell’ambiente. Un’esposizione eccessiva all’acido acetico provoca irritazioni alla pelle e agli occhi e anche problemi alle vie respiratorie. A questo si aggiunge il fatto che una volta smaltito è anche altamente inquinante.

Sicuramente ci sono alcune cose che non bisognerebbe pulire con l’aceto, come i pavimenti in legno o in pietra naturale, ma anche gli elettrodomestici in acciaio e tutte le superfici delicate.

Per fortuna esistono altre alternative naturali all’aceto, come detergenti “fai da te” a base di olio essenziale di limone, bicarbonato di sodio e acido citrico, che se utilizzati non comportano i danni che invece provoca l’acido acetico.

Il consiglio è quello di smettere di usare l’aceto per le faccende domestiche e trovare altri rimedi naturali, altrettanto efficaci e sicuramente più salutari, così da non correre alcun rischio quando si decide di pulire casa e riuscire comunque a rimuovere le macchie più ostinate e difficili.