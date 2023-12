Bassa autostima: i consigli dell’esperta per avere più fiducia in se stessi

Sempre più persone soffrono di bassa autostima, una condizione che può innescare ulteriori problemi, ma per fortuna si può combattere.

Viviamo in un mondo dove le persone si sentono soddisfatte solamente, o almeno in gran parte, se arrivano ad avere performance eccezionali, in ogni ambito. Tuttavia, il carattere di ogni soggetto è assolutamente a sé e non tutti riescono a “eccellere” sempre e per forza.

Ciò causa insicurezza, bassa autostima, ovvero la sensazione di non essere mai abbastanza: nel lavoro, in amore, nella vita di tutti i giorni o nei rapporti interpersonali, in generale. Questo innesca altri meccanismi per cui la persona vive con difficoltò qualsiasi situazione quotidiana.

Gli esperti però rassicurano sul fatto che sia possibile spezzare questo circolo vizioso; non è affatto impossibile e bastano poche consapevolezze per ottenere risultati strepitosi.

La bassa autostima si può riconoscere, accettare e poi superare: ecco come grazie ai consigli degli psicologi

Nessuno dovrebbe mai dimenticare di fare delle auto analisi, in modo da migliorare sempre di più, crescere e ottenere soddisfazioni in ogni aspetto della vita.Il primo passo da fare è capire se la bassa autostima sia causata dal fatto stiamo attraversando un periodo difficile oppure se è qualcosa di fisiologico, di intrinseco nella nostra personalità.

Nel primo caso, sicuramente una volta passato il brutto momento si può tornare ad essere più sereni. Nel secondo, è opportuno cominciare a comprendere da dove arriva la bassa autostima e poi attivare dei meccanismi per sconfiggerla.

Spesso le persone con poca stima di sé hanno anche delle paure irrazionali, irrisolte. Il consiglio è quello di non nascondersi dietro a queste paure e di cercare di affrontarle, poco alla volta, alzando sempre di più l’asticella. Anche un minimo traguardo raggiunto aumenterà l’autostima in modo importante.

Uno dei punti fondamentali per superare la bassa autostima è quello di accettare il fallimento: fallire non significa essere falliti. Se le cose non sono andate come si voleva, semplicemente significa che la prossima volta si devono usare altri sistemi. Ciò aiuta a crescere e ad evolversi, e automaticamente a non sentirsi più inadeguati.

Infine, è necessario cominciare a guardare (e guardarsi) sotto un altro punto di vista. Tutti hanno die punti deboli e dei punti forti, e le persone che hanno una bassa autostima tendono a focalizzarsi sulle caratteristiche “peggiori”. Bisogna invece accentuare e rafforzare i pregi e i lati positivi, in modo da trasformarsi in ciò che si desidera davvero.