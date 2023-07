Barbie, gli outfit di Margot Robbie vengono copiati in tutto il mondo

Barbie, l’iconica bambola che ha affascinato generazioni di bambine, è pronta a tornare nella vita di tutte.

Il 20 luglio un nuovo film Barbie arriverà nei cinema di tutto il mondo, affascinando le famiglie con una storia del tutto nuova e all’avanguardia.

Il guardaroba di Barbie è diventato un simbolo di eleganza, versatilità e tendenza nel mondo della moda. Non sorprende quindi che molte donne desiderino avere un guardaroba come quello di Barbie: nel film in arrivo a metà luglio Margot Robbie, che interpreterà proprio la protagonista, avrà occasione di sfoggiare look rosa e pieni di glitter.

Il guardaroba di Barbie è il più amato di sempre

Il guardaroba di Barbie è caratterizzato da una vasta gamma di abiti adatti a ogni occasione. Che si tratti di un elegante abito da sera, di un look casual per il giorno o di un outfit sportivo, Barbie ha tutto ciò di cui una donna ha bisogno. Inoltre, il guardaroba di Barbie è sempre al passo con le ultime tendenze. La bambola è un’icona di stile e viene costantemente aggiornata per rispecchiare le mode attuali. Sia che si tratti di colori vivaci e accattivanti, stampe di tendenza o tagli innovativi, Barbie ha tutto ciò che serve per rimanere al passo con i tempi.

Negli ultimi anni, Barbie si è evoluta per rappresentare una vasta gamma di corpi, etnie e culture. Oggi il suo guardaroba riflette questa diversità, offrendo una selezione di abiti adatti a ogni tipo di donna. Questa inclusività risuona con molte donne che cercano di sentirsi rappresentate e accettate nell’industria della moda.

Creatività, divertimento, e una quantità infinita di glitter per i vestiti di Barbie

Prima di ogni altra cosa, il guardaroba di Barbie è sinonimo di creatività e divertimento. Barbie ha sempre incoraggiato le bambine a esprimere la propria creatività attraverso la moda, e questo messaggio è altrettanto rilevante per le donne. Creare outfit unici, sperimentare con combinazioni di colori e stampe, e giocare con gli accessori sono solo alcuni dei modi in cui il guardaroba di Barbie può ispirare la creatività delle donne. Mantenendo, però, sempre il colore più bello di tutti: il rosa!

In occasione dell’uscita del film la stylist Rossella Migliaccio ha pubblicato su Instagram alcuni dei look che Margot Robbie ha sfoggiato sui tappeti rossi (anzi, rosa!) durante le presentazioni del “Barbie Movie” in giro per il mondo. L’attrice si è ispirata agli outfit della vera bambola, riadattandoli alla moda attuale.