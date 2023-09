Barbara D’Urso si consola dall’estromissione da Pomeriggio 5 sfidando la sua più grande paura: lo ha fatto davvero

Barbara D’Urso ha deciso di compiere un’ardua sfida proprio alla vigilia della ripartenza di Pomeriggio Cinque senza di lei, la confessione.

Barbara D’Urso ha voluto affrontare una sua grande paura e l’ha fatto in un momento per lei molto particolare, la vigilia dell’inizio del nuovo Pomeriggio Cinque che andrà in onda senza di lei. E’ ormai noto che la conduttrice napoletana è stata sostituita da Myrta Merlino.

Così ha scelto di armarsi di coraggio e spingersi in quella che per lei è stata una vera e propria sfida personale. L’ha fatto e ha voluto condividere con i suoi followers il prima e il dopo, ricevendo gli auguri di tutti.

Barbara D’Urso affronta la sua grande paura: “L’inizio di una nuova avventura”

Barbara D’Urso alla vigilia dell’inizio del nuovo Pomeriggio Cinque ha deciso di affrontare il suo grande terrore: quello di volare. Più volte ha raccontato di aver paura di prendere un aereo e ha deciso così di non farsi bloccare dal terrore e di partire.

L’ha fatto proprio poco prima che iniziasse il programma che ha condotto per sedici anni e che avrà una nuova donna ‘al comando’. Ha spiegato ai suoi followers che per lei inizia una nuova avventura. E’ riuscita, dunque, a prendere un aereo. Nel post successivo ha poi svelato la sua destinazione e cosa farà in questi mesi.

Ebbene la D’Urso ha deciso di volare e andare a Londra, dove vivrà per qualche mese, dove frequenterà anche una scuola di inglese. Non si conoscono i motivi di questa scelta e se apprendere la lingua servirà per una prossima sfida televisiva. Sicuramente ha deciso di staccare la spina e allontanarsi in un momento in cui non potrebbe lavorare con altre televisioni.

La conduttrice, infatti, ha un contratto in essere con Mediaset fino a dicembre 2023. Per questo non può prendere impegni lavorativi con altre emittenti e così ha deciso di partire e stare lontana da Milano per un po’. E come sempre ha scelto di condividere la nuova avventura con i suoi followers, che terrà al corrente delle sue giornate londinesi.

Il post di Barbara D’Urso ha ricevuto moltissimi like e commenti da parte dei suoi fan che le hanno voluto augurare buona fortuna per questa nuova sfida, augurandosi di vederla presto in televisione. La conduttrice è molto amata e seguita e difficilmente non troverà un nuovo programma in tv. Per cui non ci resta che aspettare che i mesi a Londra trascorrano in fretta, per sapere dove la rivedremo.