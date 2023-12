Barbara D’Urso festeggia il Natale in anticipo in attesa del suo grande ritorno in tv!

Barbara D’Urso sta per tornare in tv con un programma tutto nuovo. Felice ed entusiasta per la nuova avventura, si prepara al Natale festeggiando con i suoi amici vip più stretti

Barbara D’Urso da settembre si è ritrovata senza programmi da condurre. Con l’addio di Silvio Berlusconi, la showgirl non ha più ricevuto incarichi dalla Mediaset.

Dopo aver viaggiato per vari mesi in giro per il mondo, adesso la donna è tornata a casa ed è arrivata una bella proposta lavorativa per lei. A breve, Barbara D’Urso inizierà a condurre un nuovo programma televisivo.

Lo show inizierà il prossimo anno e sarà su una rete totalmente diversa dal suo solito. Nel frattempo, la conduttrice decide di festeggiare il Natale in anticipo in compagnia di alcuni suoi amici super vipponi

Barbara D’Urso festeggia il Natale e la nuova proposta lavorativa in compagnia dei suoi amici super famosi

Dopo una lunga pausa durata per mesi, Barbara D’Urso riparte dal teatro e dal contatto con i suoi fan. La Mediaset l’ha vincolata con un contratto fino alla fine di questo anno, ma dal prossimo anno lei sarà una conduttrice libera di fare le sue scelte.

In poche parole, dal primo gennaio, Barbara D’Urso potrà andare in qualsiasi salotto televisivio o iniziare un nuovo progetto come conduttrice.

Per l’inizio dell’anno si spera in una ospitata a Domenica In da Mara Venier. Dopo l’intervista di Belen Rodriguez, la conduttrice ha riveltato di voler aspettare la fine del contratto di Barbara D’Urso per poterla invitare da lei.

Intanto, sono tantissime le indiscrezioni che parlano del futuro lavorativo della D’Urso. Alcuni avevano rivelato che avrebbe iniziato a collaborare con Netflix, altri avrebbero parlato di un reality show condotto proprio da Barbara su una piattaforma streaming.

Nessuna smentita o conferma è arrivata da parte della conduttrice, ma ora ci pensa Novella 2000 a sganciare la bomba.

Secondo il settimanale, Barbara ha firmato un contratto con Sky per lavorare ad un nuovo programma che andrà in onda su TV8.

“Quella in progetto è una trasmissione più generalista per l’8” si legge sulla rivista che continua: “In realtà Sky in passato ci aveva già provato con una trasmissione tra cronaca, dibattiti e attualità con Ogni Mattina condotto da Alessio Viola e Adriana Volpe“.

Insomma, mancano ancora molte certezze, ma Barbara D’Urso si mostra serena sui suoi social, soprattutto dopo aver affrontato la sua più grande paura. La donna ama il Natale e per questo ha invitato alcuni suoi amici vip ad una festa anticipata.

“E’ come ogni anno… La nostra cena di Natale di noi amici storici” scrive la conduttrice pubblicando alcune foto sul suo profilo Instagram.

Presenti alla festa Massimo Boldi, Ale e Franz, Fausto Leali, Diego Abatantuono e tanti altri vipponi. Barbara D’Urso forse aveva bisogno da questo stacco dalla tv per capire meglio chi fosse veramente suo amico.

Con i suoi cari vicino ed un contratto con la Mediaset a termine, la conduttrice potrà iniziare bene il nuovo anno!