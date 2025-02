Barbara Berlusconi, chi è la figlia di Silvio nominata nel CdA della Scala di Milano

Nota per il suo carattere determinato e la sua presenza nel mondo degli affari, Barbara Berlusconi è una figura di rilievo nel panorama imprenditoriale italiano.

Barbara Berlusconi è stata nominata dalla Regione Lombardia come componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Teatro alla Scala di Milano, con un decreto firmato dal presidente Attilio Fontana. Scopriamo la biografia, il rapporto con i fratelli e le sorelle, non ha un marito ma avuto un fidanzato calciatore e al momento si è fermata al quinto figlio.

“Alla dottoressa Berlusconi i migliori auguri di buon lavoro” ha commentato il presidente Fontana dopo la nomina di Barbara Berlusconi nel cda della Scala, e a valanga si sono susseguite le congratulazioni dal mondo della politica. Alessandro Sorte, deputato e segretario regionale di Forza Italia in Lombardia ha espresso soddisfazione: “Una scelta di prestigio e di qualità“.

Stefano Benigni, vicesegretario nazionale di Forza Italia, ha valutato come “assolutamente positiva” la decisione della Regione Lombardia di nominare Barbara Berlusconi come consigliere nel consiglio di amministrazione del Teatro alla Scala. “Con la sua solida esperienza manageriale porta con sé competenze che daranno nuova forza e visione a una delle istituzioni artistiche più prestigiose al mondo”.

Anche Fabrizio Sala, deputato e portavoce di Forza Italia in Lombardia si è congratulato: “Indicare Barbara Berlusconi consigliere del Cda di un’istituzione storica e importante come la Scala è una decisione vincente, oltre che lungimirante. Con una personalità del suo spessore e della sua esperienza, La Scala potrà contare su nuove competenze e su una nuova linfa che, certamente, contribuiranno a espandere il suo prestigio in tutto il mondo”.

La senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli ha commentato la nomima “è un omaggio alle sue capacità e competenze e rende onore ad un cognome che ha fatto e sta facendo la storia imprenditoriale ed editoriale non solo della città di Milano, ma di tutta Italia”. Per Gianluca Comazzi, assessore al Territorio e Sistemi verdi e capo delegazione di Forza Italia in Regione Lombardia “con il suo entusiasmo e la sua esperienza saprà dare un contributo straordinario al più grande teatro del mondo”.

Infine Maurizio Gasparri, il presidente dei senatori di Forza Italia, nell’augurare buon Lavoro a Barbara Berlusconi ha commentato: “È una scelta saggia che rende onore, ancora una volta, alla famiglia Berlusconi e al suo impegno per il Paese. Sarà una risorsa fondamentale“.

Chi è Barbara Berlusconi, vita privata e lavorativa della terzogenita di Silvio

Barbara Berlusconi è nata il 30 luglio 1984 ad Arlesheim, in Svizzera, è figlia dell’ex primo ministro Silvio Berlusconi e della sua seconda moglie, Veronica Lario. Gli altri fratelli e sorelle sono Eleonora (1986) e Luigi (1988), e ha anche due fratellastri, Marina Elvira (1966) e Pier Silvio (1969), alla guida di Mediaset, nati dal primo matrimonio del padre con Carla Elvira Lucia Dall’Oglio.

Ha studiato presso il Collegio Villoresi San Giuseppe di Monza, conseguendo il diploma di Liceo Classico nel 2003, si è laureata in Filosofia con 110 e lode all’Università Vita-Salute San Raffaele nel 2010.

Il lavoro

Dirigente d’azienda, è manager nel consiglio di amministrazione di Fininvest dal 2003, cioè da quando aveva 19 anni. È stata amministratrice delegata dell’AC Milan nel 2011 per diventare nel 2013 vicepresidente e amministratore delegato con delega alle funzioni sociali non sportive. Per un periodo è stata anche presidente della Fondazione Milan dopo la cessione del club nel 2017.

Attualmente riveste l’incarico di amministratrice delegata della Holding Italiana Quattordicesima, società di investimento in private equity e venture capital che ha partecipazioni in numerose aziende e società, in Italia e nel mondo.

Inoltre è socia della Cardi Gallery, galleria d’arte con sedi a Londra e a Milano, a dimostrazione della sua passione per il mondo della cultura, arte contemporanea e teatro. Il 7 febbraio 2025 è nominata nel Cda del teatro alla Scala di Milano.

La vita privata

Barbara Berlusconi ha avuto due figli con l’ex compagno Giorgio Valaguzza: Alessandro nato nel 2007 ed Edoardo nato nel 2009.

Tra il 2011 e il 2013 ha avuto una relazione con il calciatore brasiliano Alexandre Pato, all’epoca attaccante del Milan.

Con l’attuale compagno Lorenzo Guerrieri i figli sono tre: Leone nato nel 2016, Francesco Amos nato nel 2018 ed Ettore Quinto nato nel 2021.