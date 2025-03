Hai dimenticato il bancomat in lavatrice? Scopri come rimediare!

Sarà capitato anche a te di dimenticare qualcosa all’interno delle tasche delle giacche o dei pantaloni e mettere il capo d’abbigliamento a lavare all’interno della lavatrice. Solo dopo aver terminato il lavaggio, però, ti sei resa conto di aver lasciato qualcosa che non sarebbe dovuto finire in lavatrice. Quando si tratta di fazzoletti, probabilmente te li potresti ritrovare ovunque, ma cosa fare se a finire in lavatrice è il bancomat? In questo caso bisogna armarsi di pazienza perché probabilmente sei andata incontro a qualcosa che sarà difficile recuperare. Ecco cosa devi fare per evitare di buttare via la tua carta di credito! Bancomat in lavatrice, cosa fare? Dopo aver scoperto di aver dimenticato il bancomat o la carta di credito …

Sarà capitato anche a te di dimenticare qualcosa all’interno delle tasche delle giacche o dei pantaloni e mettere il capo d’abbigliamento a lavare all’interno della lavatrice. Solo dopo aver terminato il lavaggio, però, ti sei resa conto di aver lasciato qualcosa che non sarebbe dovuto finire in lavatrice. Quando si tratta di fazzoletti, probabilmente te li potresti ritrovare ovunque, ma cosa fare se a finire in lavatrice è il bancomat?

In questo caso bisogna armarsi di pazienza perché probabilmente sei andata incontro a qualcosa che sarà difficile recuperare. Ecco cosa devi fare per evitare di buttare via la tua carta di credito!

Bancomat in lavatrice, cosa fare?

Dopo aver scoperto di aver dimenticato il bancomat o la carta di credito in lavatrice sicuramente ti sarai posto la seguente domanda: funzionerà ancora?

Il sollievo potrebbe esserci nel caso in cui eri convinta di averla smarrita chissà dove, eppure eccola lì, pulita e profumata. Peccato che la lavatrice non è proprio il posto ideale in cui mettere il bancomat! Ma cosa fare in questo caso?

Per poter fabbricare la carta di credito o il bancomat vengono utilizzati dei materiali resistenti a graffi e smagnetizzazione. Sono anche impermeabili, non solo all’acqua, ma anche al calore e ai prodotti chimici. Tutta via, questo tipo di “protezione” potrebbe non essere garantito sulla banda magnetica, fondamentale per l’utilizzo della carta.

Di conseguenza, il bancomat potrebbe smettere di funzionare dopo un lavaggio in lavatrice. La speranza rimane nel momento in cui il lavaggio in lavatrice è stato effettuato a basse temperature, in questo caso il bancomat potrebbe ancora funzionare.

Non ti resta che agire nel seguente modo: prendi la carta, asciugala delicatamente con un panno in microfibra, dopodiché, non appena hai la possibilità, recati presso un distributore automatico e prova a inserire la carta.

Cosa fare se risulta illeggibile? Ti resta solo una cosa da poter fare: contattare la banca. Dovrai prendere appuntamento presso la tua filiale, richiedere una carta nuova e soprattutto chiedere il blocco della carta danneggiata.

Sicuramente ti porterà via del tempo, ma sarà importantissimo avvisare la banca quanto prima così da poter richiederne una nuova. Sarà un passaggio veloce e semplice da fare in quanto se ne occuperà direttamente la banca.