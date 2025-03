Non buttare via le banana mature: prepara il famosissimo dolce americano

Hai delle banane nere in dispensa e stai pensando di buttarle via? Non commettere questo errore! Le banane mature sono perfette per la preparazione della ricetta del banana bread, tipico dolce americano diffuso anche nel nostro Paese.

Come preparare il banana bread e ottenere, quindi, un plumcake morbido e saporito? Ti spieghiamo passo dopo passo come fare!

Banana bread: ricetta veloce

Con la frutta puoi preparare tantissimi dolci, specialmente con le banane mature puoi sfornare dessert a dir poco golosi. Il banana bread piace a tutti, conquista il palato anche dei piccoli di casa.

Oltre alla banana, però, dovrai rimediare anche della cannella e della frutta secca, le noci andranno più che bene. In alternativa puoi usare la frutta secca che preferisci, anche le nocciole o le mandorle andranno benissimo.

Se preferisci rendere il banana bread più goloso, aggiungi delle gocce di cioccolato: ricorda di infarinarle e di metterle in freezer per almeno 15 minuti prima di aggiungerle nell’impasto!

Ecco, quindi, come sfornare un dolce alla banana che vorrai mangiare sempre più spesso!

Ingredienti

250 gr di farina 00

100 gr di zucchero di canna

3 banane mature

3 uova

1 cucchiaino di cannella

10 noci

100 gr di burro

1 pizzico di sale

1 bustina di lievito istantaneo per dolci

Procedimento

La prima cosa da fare è fondere il burro a bagnomaria, poi mettilo da parte. In una terrina unisci le uova con lo zucchero di canna, mescola con una frusta manuale. Aggiungi il burro sciolto a filo continuando a mescolare. Schiaccia le banane, una volta ottenuta la polpa aggiungila al resto degli ingredienti. Mescola nuovamente, poi aggiungi il pizzico di sale e la farina 00 che avrai setacciato in precedenza insieme al lievito istantaneo per dolci. Unisci il cucchiaino di cannella e le noci tritate. Prendi uno stampo per plumcake imburrato e infarinato, versa l’impasto e decora con una banana divisa a metà poco matura. Inforna a 175 gradi per circa 45 – 50 minuti. Prima di sfornare il banana bread effettua la prova stecchino. Lascia raffreddare il banana bread prima di rimuoverlo dallo stampo. Quindi gusta il tuo dolce fatto in casa!

Inzuppato nel latte o gustato da solo a merenda, il banana bread è un dolce irresistibile. Ti proponiamo di provare anche altri dolci veloci, così da preparare dei dessert golosi in pochi minuti!