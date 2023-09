Autunno e gonne, torna di moda quella lunga di jeans, come indossarla e quale scegliere per essere glamour in ogni occasione

L’autunno è alle porte, e con esso tornano di moda le gonne lunghe di jeans. Scopri come indossarle per essere glamour in ogni occasione.

Con l’arrivo della stagione autunnale, le gonne lunghe fanno il loro ritorno tra i capi più di tendenza, e tra le versioni più amate c’è quella in tessuto di jeans, dal classico blu denim al bianco e beige. Questi capi da sempre versatili e alla moda sono perfetti per affrontare il ritorno del fresco delle giornate autunnali, ma sempre con stile e personalità.

In questo articolo, esploreremo diversi stili di gonne lunghe, specialmente di jeans, e scoprirai i diversi modi per indossarle ed essere glamour in ogni occasione.

Autunno e gonne lunghe: tra velluto, pelle e tartan

Tra i vari stili di gonne lunghe, quella in velluto è perfetta per chi desidera un tocco di seduzione ed eleganza. Il velluto rende la gonna adatta sia per un look casual che per un’uscita serale. Puoi abbinarla a maglioni oversize o top aderenti per un look da favola.

La gonna lunga in pelle è un classico intramontabile. Questo capo si adatta a qualsiasi occasione, ad un look da giorno o da sera. Se combinata con una camicia di seta e un paio di stivali alti puoi ottenere un look elegante e alla moda. Mentre abbinandola con una t-shirt e un paio di sneakers sarai casual, ma sempre d’impatto.

Se ami uno stile più bon-ton e classico, puoi optare per una gonna lunga in tweed o tartan. Questi tessuti danno quel tocco di eleganza ad un look sofisticato. Abbina questi tessuti a bluse o maglioni in cachemire, per un outfit davvero raffinato.

Il ritorno della gonna di jeans: glamour in ogni occasione

Tra tutti i modelli di gonne lunghe di jeans, quelli indossati dalle celebrità sono un grande spunto da cui partire. Ecco tre stili glamour che spiccano tra le star:

La gonna lunga di jeans abbinata ad un top rosso acceso è il look indossato da Leonie Hanne, modella e influencer tedesca. Questo outfit vede una gonna lunga di denim classico abbinata ad un top colorato e particolare, per ottenere un look fresco e seducente.

Emily Ratajkowski, top model americana, ha sfoggiato un look mozzafiato, abbinando una gonna lunga di jeans a sirena, firmata Marc Jacobs. Questo stile enfatizza le curve e aggiunge un tocco di eleganza alla sportività del denim.

Gonna lunga di jeans con spacco frontale è la scelta di Kylie Jenner, per un tocco di sensualità e glamour adatto ad ogni occasione, che sia durante il giorno o alla sera.

Per completare il tuo look ed avere uno stile impeccabile puoi abbinare la gonna lunga di jeans a giacche in denim, camicie oversize, blazer e stivali. Questi accessori aggiungeranno quel tocco di personalità che renderà il tuo outfit glamour in ogni occasione, che sia per un incontro di lavoro o una serata fuori con gli amici.