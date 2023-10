Autumn Blues, cos’è e come si contrasta la malinconia autunnale

In arrivo l’autunno e perciò anche la tristezza: si chiama ‘autumn blues’ e a riguardo ecco alcuni consigli per fronteggiarla.

Nonostante ci sia ancora bel tempo, si può proprio affermare quante le vacanze siano ormai ufficialmente finite. Si è ricominciati con la propria routine – tornando al lavoro o a scuola – lasciandosi cogliere, al contempo, da quel velo di nostalgia – in ricordo della vita notturna sul lungomare, i giochi in spiaggia oppure le passeggiate in montagna. Secondo consuetudine, diventa difficile abituarsi nuovamente alla quotidianità, abbandonata per un periodo più o meno prolungato, durante l’estate.

Inoltre, a breve, la luce del sole – protagonista nei mesi più caldi – calerà e le giornate si accorceranno per accogliere l’oscurità. A questo punto sopraggiunge la malinconia e una forte mestizia, sentimenti connessi al cambio di stagione. La condizione di malumore che ne deriva si chiama ‘autumn blues‘ – fenomeno a cui si è attribuito la dicitura in inglese. Fortunatamente è possibile contrastarlo, attraverso rimedi che potrebbero aiutare nel prendersi cura di sé.

Autumn Blues, come si combatte la ‘tristezza autunnale’? I consigli per dirle addio

Una sensazione comune, tipica del periodo attuale. Anche Daniele Tarozzi – Lifestyle e Trainer Coach – ha illustrato tale situazione, durante un’intervista a Today: “con l’autunno le giornate si accorciano e ciò determina un cambiamento ormonale dettato proprio dalla diminuzione della luce del sole“. Infatti – durante la stagione corrente – si attiva il cortisolo, un ormone che stimola l’adrenalina, a sua volta, innescando stati emotivi di angoscia e ansia: “bisogna cercare di produrre la serotonina e la dopamina che aiutano a vedere il bicchiere mezzo pieno“.

Come previamente accennato, contrastare l’autumn blues – soprattutto quella perenne condizione di stanchezza e debolezza – è possibile. Ad esempio, l’esperto consiglia di bere almeno un bicchiere d’acqua al risveglio poiché aiuta a ritrovare la perduta vitalità – inoltre si rammenti che contribuisce all’idratazione dell’organismo. Si aggiunga che “l’acqua attiva la termogenesi e quindi aumenta il metabolismo del 30% per una finestra di 40 minuti“: ciò significa che le calorie assunte in quel lasso temporale brucerebbero più rapidamente.

Un altro suggerimento riguarda l’assunzione di uno stile di vita sano e lo svolgimento di un’attività fisica regolare. In particolare il primo pasto della giornata è fondamentale – quindi abbondante e ben bilanciata – perché “deve avere dei macronutrienti per stabilizzare la glicemia ed evitare così che l’organismo produca cortisolo, ormone della depressione“. In generale, per garantire una dieta equilibrata, si vogliano consigliare alimenti a basso indice glicemico come il pane nero o segale, cibi integrali abbinati a grassi ‘buoni – come olio d’oliva, frutta secca o avocado – oppure proteine ‘magre – yogurt greco.

Infine, l’attività motoria è altrettanto una componente fondamentale per ripristinare l’equilibrio: “l’esercizio attiva i fattori di crescita cerebrale, aumenta il metabolismo, drena il cortisolo e aumenta dopamina, serotonina, endorfina“, quali antidepressivi naturali – così conclude il Dott. Tarozzi – consigliando una corsetta o una camminata che stimoli la sudorazione, garantendo sempre una certa costanza.