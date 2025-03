La guida definitiva per scegliere le calze autoreggenti giuste per te

Gli autoreggenti possono diventare scomodi se scelti in maniera sbagliata. come evitare l’effetto salsicciotto? Ecco i consigli da seguire!

Simbolo della femminilità e della sensualità, le calze autoreggenti vengono proposte da tutti i brand specializzati del settore per rendere i look ancora più chic e sofisticati. Da indossare sotto mini gonne, long dress e shorts invernali, è l’intimo che si adatta a ogni forma fisica e può essere scelto di tonalità differenti.

Dal classico total black velato al bianco in pizzo, per una calza autoreggente elegante dovrai seguire alcune accortezze per evitare il cosiddetto “effetto salsicciotto“. Ecco quindi la mini guida su come scegliere al meglio le autoreggenti!

Autoreggenti: come evitare l’effetto salsicciotto

Per esaltare la bellezza delle gambe è possibile avvolgerle in una calza autoreggente dal look sofisticato. Indipendentemente dalla propria body shape, si potrebbe rischiare di ottenere il cosiddetto effetto salsicciotto.

Sicuramente è un “difetto”, se così possiamo chiamarlo, che non dovrebbe creare nessun problema a livello estetico, anzi, l’importante è sentirsi a proprio agio con la calza scelta. Però questo tipo di problema potrebbe, in realtà, creare fastidio e a lungo andare anche dolore alla gamba. Per questo motivo è importante scegliere con cura la calza autoreggente da indossare!

Il consiglio delle esperte è di scegliere la calza autoreggente innanzitutto della giusta taglia, quindi è importante farsi consigliare da chi di dovere, come le commesse del negozio che sono molto preparate in questo, e provare, oltre che la propria taglia, anche quella più grande, così da valutare la differenza.

Fatto ciò sarà doveroso soffermarsi sull’elastico che avvolge la parte alta della gamba: dovrà essere morbido e non eccessivamente stretto, quindi meglio scegliere un modello che si adatti bene alla coscia.

Ovviamente è importante che la calza non scivoli, ma anche in questo caso esiste la soluzione: per un elastico morbido e delle calze che abbracciano perfettamente la gamba senza quel famoso effetto salsiciotto, potresti dover rimediare degli adesivi per calze autoreggenti. Questo prodotto ti aiuterà a tenere su le calze ed evitare che scivolino sulle gambe.

In alternativa è possibile soffermarsi proprio sulla scelta del modello della calza. Opta per una calza autoreggente alta e non a mezza coscia, così da coprire quasi l’intera gamba. Così sarà possibile slanciare le gambe e l’effetto salsicciotto verrà sicuramente evitato!

Con questi consigli vedrai che la scelta sarà molto più semplice e troverai sicuramente il modello che più ti piace e ti fa sentire a tuo agio.

Goldenpoint, Calzedonia, Yamamay e tanti altri brand del settore propongono dei modelli che si adattano a ogni fisico, l’importante è individuare la giusta taglia e scegliere la tipologia di calza in base all’effetto che si desidera ottenere! Non perdere i nostri consigli sulle migliori autoreggenti in commercio.