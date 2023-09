Aurora Ramazzotti: “Pepita, 5 mesi”, spunta il cagnolino (tenerissimo) su Instagram

Aurora Ramazzotti ha condiviso con i suoi followers il dolce incontro che hanno fatto lei e il piccolo Cesare Augusto, è un cagnolino.

Aurora Ramazzotti continua a condividere sui social le sue giornate. La giovane mamma a prima mattina ha fatto un tenerissimo incontro mentre era uscita con suo figlio. Lei e il bambino hanno incontrato sul loro cammino un tenerissimo cucciolo.

La foto è davvero molto tenera, anche perché il cucciolo è praticamente più piccolo di Cesare Augusto. Lo scatto è molto dolce perché si intravede anche un dettaglio del bambino.

Aurora Ramazzotti e il tenero scatto con Cesare Augusto e Pepita

Auora Ramazzotti la mattina va a fare spesso una passeggiata con il suo bambino e in una delle ultime uscite hanno incontrato una dolcissima cucciola di Golden Retriever di nome Pepita.

Come si vede dall’immagine, Aurora ha fotografato la cucciola e le gambe del suo bambino. Proprio per questo lo scatto è molto tenero, come se mettesse a confronto ‘due cuccioli’. La giovane madre per ora ha deciso di mostrare solo alcuni dettagli del figlioletto, senza mai far vedere il suo volto.

Gli unici indizi che si hanno del viso del piccolo Cesare sono il tatuaggio che Aurora ha fatto sul braccio, tatuandosi il ritratto del piccolino e un disegno che fatto da lei quest’estate. Per ora ha deciso di non mostrare il viso del bambino e l’ha anche spiegato agli utenti che spesso le chiedono perché non presenta Cesare sui social.

La giovane Ramazzotti ha spiegato che non se la sente di far vedere il viso del suo bambino sui social, lei ha avuto un rapporto molto contrastante con questo mondo ed è stata spesso bersaglio di attacchi e critiche. Dunque non vuole che la stessa cosa capiti al suo bambino, preferisce ‘proteggerlo’. Ha anche detto che magari più in là lo farà ma adesso non se la sente.

In compenso condivide moltissime immagini tenere del figlioletto in cui si vedono piccoli dettagli, come i piedini, le maniche, la nuca. E, nonostante sui social nessuno abbia visto il piccolo Cesare, pare che sia già una vera star, fashion come la madre. La Ramazzotti, infatti, pubblica spesso immagini degli outfit che indossa il suo bambino o dei regali di tendenza che riceve.

Il piccolino ha un guardaroba piuttosto vasto, quando è nato la madre ha mostrato i tanti completini ricevuti in regalo e ne erano davvero parecchi.