Aurora Ramazzotti mamma apprensiva o eterna ragazza adolescente? La confessione conquista tutti

Aurora Ramazzotti si lascia andare a uno sfogo sui social e confessa come si sente, le sue parole nel video piacciono a tutti.

Aurora Ramazzotti ha condiviso nelle sue storie un video – pubblicato in fondo all’articolo – in cui spiega lo stato d’animo che ha provato mentre era a fare colazione al bar con Cesare Augusto.

La neomamma con poche parole ha conquistato tutti, forse perché il suo pensiero è condiviso da più persone di quante si possa pensare. La giovane Ramazzotti ha voluto spiegare precisamente come si sente.

Aurora Ramazzotti e lo sfogo al bar: le due personalità

Aurora Ramazzotti ha raccontato in un video cosa l’è accaduto mentre si trovava al bar vicino casa sua a Milano a fare colazione. Con lei c’era suo figlio, il piccolo Cesare Augusto.

Mentre la neomamma si gustava il suo cappuccino ha iniziato a vedere alcuni adolescenti dirigersi a scuola per il loro primo giorno. Così ha voluto condividere il suo stato d’animo a riguardo. Aurora ha spiegato che guardando quei ragazzi si è sentita sia un po’ madre che un po’ ancora adolescente.

Nella storia successiva ha detto che è stata sopraffatta da due pensieri. Nel primo, ha provato un grande senso materno, volendo inseguire quei giovani dando loro consigli e magari dicendo di coprirsi la pancia altrimenti avrebbero avuto fastidi. Dall’altro, invece, ha detto di sentirsi ancora un’adolescente nonostante abbia quasi trent’anni e un figlio piccolo.

La storia di Aurora è diventata in poco tempo virale, la ragazza con la sua solita ironia ha toccato un tema che è condiviso da molte giovani madri. Avere quell’istinto protettivo ma sentirsi ancora piccole. Ad ogni modo la Ramazzotti ha spiegato che l’istinto materno è superiore al sentirsi ancora una adolescente.

Insomma guardando quei ragazzi ha provato un senso di protezione nei loro confronti, che l’ha lasciata senza parole. Oggi ha un figlio e presto lo accompagnerà a scuola per il suo primo giorno. Quella sì che sarà una grande emozione. Come sempre la sua pubblicazione social ha conquistato tutti, la giovane Ramazzotti diverte molto con i suoi video.

Come si vede dal filmato, infatti, ha condiviso il suo pensiero con quel tono ironico classico dei suoi post. La sua spontaneità con la sua simpatia piacciono moltissimo a chi la segue. Non mancano gli attacchi degli haters, ma a quelli Aurora ormai si è abituata. Per fortuna la maggior parte degli utenti apprezza i suoi contenuti.