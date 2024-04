Aurora Ramazzotti, make-up perfetto in soli 15 minuti: il segreto della sua pelle di porcellana

Come ricreare il make-up di Aurora Ramazzotti in 15 minuti? La giovane svela il segreto della sua pelle di porcellana, ecco come fa.

Con una bellezza come la sua è difficile non farsi notare, e questo Aurora Ramazzotti lo sa molto bene. Con i suoi occhi a mandorla e il viso di porcellana, la figlia di Eros e di Michelle Hunziker ha conquistato tutti non solo sul piccolo schermo ma anche nel mondo dei social.

Nel corso degli anni la giovane ne ha fatta di strada, affermandosi sia come conduttrice di talento che come influencer a tutti gli effetti. Amatissima sul web, qui la Ramazzotti dà il meglio di sé per mezzo delle tante foto e dei video che condivide. Tra un set di lavoro e un momento in famiglia (insieme al compagno Goffredo e al loro piccolo Cesare, nato quasi un anno fa), la bella Aurora non manca mai di interagire con i tantissimi fan che la seguono.

Proprio loro non hanno potuto fare a meno di notare il recente filmato che la Ramazzotti ha condiviso su Instagram. Qui si vede la giovane artista mentre si trucca, mostrando passo dopo passo tutti gli step del suo make up. Ad attirare l’attenzione di tutti è stata la splendida pelle della ragazza, che sembra avere un incarnato di porcellana, pallido e senza nemmeno l’ombra di un’imperfezione. Ma come fa ad avere una pelle così?

Aurora Ramazzotti, tutti i segreti del suo make-up in 15 minuti

Come già accennato, il video in questione si trova sui social e, per la precisione, su Instagram. Qui la Ramazzotti ha mostrati step by step tutti i passaggi della sua make up routine, tanto semplice quanto efficace. La bella Aurora è partita proprio dalla base viso, per ottenere una pelle perfetta e omogenea. Per farlo l’artista ha steso un primer su tutto il viso, per poi correggere le occhiaie con un correttore chiaro ed uniformare il tutto con un velo di cipria. Sistemate le sopracciglia, Aurora passa al contouring.

Questo è uno degli step fondamentali per avere una pelle di porcellana! Con un prodotto in stick di un colore marrone freddo, la Ramazzotti sottolinea gli zigomi, le tempie e i lati della mandibola, scolpendo anche leggermente il naso. Una volta sfumato il prodotto passa ad aggiungere delle lentiggini finte (che disegna con una matita marrone) e un blush rosato sulle guance.

Piegaciglia, mascara e un rossetto rosa acceso sulle labbra, che richiama il colore utilizzato sulle guance. Il make up della Ramazzotti è terminato e, a giudicare dalla valanga di commenti sotto il post, è piaciuto parecchio ai suoi fan.