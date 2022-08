Aurora Ramazzotti, è incinta o no? Ecco tutti gli indizi

Aurora Ramazzotti è incinta e così Michelle Hunziker, una delle più belle donne over 50, ed Eros Ramazzotti, cantante amatissimo non solo in Italia, diventeranno presto nonni! Almeno così è da quello che si vocifera nel mondo del gossip, e le voci sono diventate più insistenti da quando, a inizio agosto, Michelle e Aurora sono state paparazzate mentre acquistavano un test di gravidanza in una farmacia in Sardegna…

Aurora Ramazzotti è incinta, il parto è previsto a gennaio

Foto Shutterstock | Andrea Raffin | Aurora Ramazzotti, forse incinta di Goffredo Cerza

Secondo le anticipazioni del settimanale Chi, la notizia del lieto evento è cosa certa, tanto che sul numero in edicola il 31 agosto la news è data in esclusiva. Tutto confermato, dunque, il bebè è in arrivo! Quindi Aurora Ramazzotti è incinta di Goffredo Cerza, che di lavoro fa il business analyst. I due diventeranno genitori il prossimo gennaio. L’anno comincerà con una nuova vita in casa Ramazzotti!

Foto Getty Images | Daniele Venturelli

A commentare la notizia con gli amici di famiglia sarebbero stati anche Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. I genitori di Aurora hanno dichiarato di essere molto emozionati e ovviamente felicissimi perché la famiglia si allarga.