Amatissimo personaggio lascia Don Matteo per Che Dio ci aiuti: ecco i dettagli

Seguaci della serie in allerta: pare che qualcuno non sarà presente nel cast della prossima stagione di “Don Matteo“. Di chi stiamo parlando? Si vocifera che la giovane torinese Emma Valenti o, per meglio dire, Valentina (figlia del colonnello Anceschi) dovrà dare il suo prematuro addio alla fiction. E sì, anche al suo Marco Nardi. La notizia è fresca di giornata, il motivo della sofferta decisione più intrigante di quanto si pensi.

Seppur l’attrice non prenderà parte alle riprese di “Don Matteo 14“, quello con la Rai è piuttosto da considerarsi un arrivederci. Un arrivederci che avrebbe comportato il definitivo spostamento della ragazza dalla sua amata Torino sino a Roma: sembra infatti che alla stessa sia stato riservato un ruolo in un altro grandissimo successo targato Lux Vide, certo tanto da esigere appunto il trasferimento presso la capitale.

Foto Instagram @emmavivalenti

La serie in questione? Nientemeno che “Che Dio ci aiuti“! Se questa è una certezza, quale personaggio Emma Valenti interpreterà non è ancora stato reso noto. Come prevedibile, la notizia si è diffusa rapidamente sui Social, scatenando la delusione da parte dei fedeli sostenitori della serie che, oramai appassionati alla storia d’amore, visto anche il finale di stagione mai si sarebbero aspettati tale epilogo.

Buone nuove, però, per gli ammiratori della coppia: in una recente intervista è stato confermato, proprio dalla diretta interessata, come la tredicesima stagione non abbia segnato la fine della relazione tra i due innamorati. Per il momento non si sa di più, però pare non sia ancora detta l’ultima parola!

A dispetto del malcontento generale, in queste ore la bell’attrice appare raggiante ed appagata mentre si gode appieno il suo periodo di vacanza a Pescara in compagnia della sua dolce metà, il calciatore Pietro Beruatto, a cui è legata dal 2017. E come potrebbe essere altrimenti?