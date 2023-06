Come funziona esattamente l’attrazione mentale?

C’è chi parla di magia e chi, invece, la definisce l’ingrediente primario alla base di un rapporto vincente: ecco tutta la verità sull’attrazione mentale.

Sulla bocca di tutti, ma sperimentata da pochi eletti: quante volte abbiamo assistito a lunghi sproloqui a proposito della fantomatica attrazione mentale? Un concetto non totalmente afferrabile, che spesso sfugge ad una logica spiegazione, avente in sé tutto il fascino di quel che è impossibile conoscere e permetta di tracciarne, dunque, i netti contorni. Dovessimo volerla incasellare potremmo definirla un’alchimia intricata, capace di influire contemporaneamente su molteplici aspetti di una relazione e che poco ha a che fare con razionalità e sfera conscia. Una sana dose di incoscienza forse, la quale ci spinge e ci lega a qualcuno in modo particolarmente profondo.

L’attrazione mentale dà infatti vita a legami di diversa natura, amicali o amorosi che siano, ponendosi alla base del rapporto e fornendo la spinta necessaria a continuarlo nel tempo: pensando ad un contesto concreto, potremmo ricondurla a quella rara sensazione di poter trascorrere del tempo in compagnia di qualcuno rimanendo semplicemente seduti su di un gradino, senza nulla di speciale a fare da contorno, ma godendo della rispettiva presenza condita da un dialogo stimolante. Ma cosa sappiamo davvero di lei noi profani? Vediamolo insieme.

Attrazione mentale: cos’è e come si riconosce

È energia inspiegabile, intima connessione, magnetismo. Gli esperti del settore descrivono l’attrazione mentale come stima reciproca, dunque scevra da aspetti prettamente fisici: può essere la molla indispensabile a far scattare l’amore tra due individui qualora parte integrante di un perfetto intreccio con una buona dose di attrazione fisica, questo è vero, nella stessa misura in cui provvede però a creare saldi rapporti di amicizia. Quelli che sappiamo ci accompagneranno vita natural durante, a prescindere dallo scorrere del tempo e dai continui cambiamenti da essa previsti.

C’è chi avverte l’attrazione mentale nel momento in cui sente di viaggiare sulla stessa lunghezza d’onda con l’altro, riuscendo a parlare instancabilmente per ore senza mai annoiarsi, e chi piuttosto ama lasciarsi andare alla romantica prospettiva di saper riuscire a leggere la mente del proprio interlocutore senza la necessità di poi molte parole.

Percepire l’attrazione mentale con qualcuno significa per molti avere la consapevolezza di vedere il mondo dalla medesima prospettiva, condividere magari con lui gli stessi interessi e, allo stesso modo, principi e valori. Eventuali differenze e dissonanze non costituiscono però mai e poi mai un ostacolo, bensì corrispondono a reciproco arricchimento. Parliamo di un legame naturale, senza sforzo, il quale ci spinge a condividere con l’altro tutto ciò che la mente – e, spesso, il cuore – ci dicono. Spesso, infatti, si avverte la profonda esigenza di confrontarsi con quel qualcuno in particolare rispetto agli argomenti più disparati, si prova il desiderio di mettere a paragone rispettivi idee e pensieri ed arricchirsi così tramite questo scambio.

E, per tutti coloro che vantano e si distinguono per grande cinismo nella vita, forse apparirebbe interessante specificare come – seppur non costituisca ugualmente una infallibile garanzia – per molti esperti sia proprio l’attrazione mentale a fare da ingrediente segreto alla base di ogni relazione di successo, che duri nel tempo. Forse non esiste una vera e propria data di scadenza che la contrassegni, non si può negare, eppure trattandosi di un legame non fisico questa ha la notevole capacità di incidere fortemente sulla durata di una relazione, rispetto a quelle fondate sulla effimera attrazione fisica. Le persone cambiano, è nella natura umana, così come le esigenze e le priorità ma recidere nettamente un rapporto basato su di una forte affinità mentale risulterà anche alla lunga essere un’ardua impresa. Forse una triste prospettiva, in alcuni infelici casi, tuttavia è da ricercare proprio nella prospettiva dell’arricchimento personale lo slancio a ricercare questa tipologia di connessione. Costruire legami basati sul reciproco desiderio di scambiarsi idee, esperienze e vissuti sembra essere profondamente benefico per la definizione di chi siamo e delle persone che saremo in futuro.

Come mettere a fuoco i segnali dell’attrazione mentale tra individui

Ma come si riconosce, effettivamente, il condividere una autentica attrazione mentale con una persona? Ecco di seguito stilati alcuni importanti aspetti atti a determinare tale tipica connessione tra individui secondo gli psicologi.

Il dialogo risulta generalmente fluente, anche se ciò non significa necessariamente che non vi siano silenzi: anch’essi risultano essere momenti di condivisione, e infondono di solito grande calma e pace. Come accennato qualche riga sopra, poi, eventuali divergenze sono del tutto previste ma divengono anch’esse stimolanti; Si avverte, prima di ogni altra cosa, naturalezza: anche avvicinarsi fisicamente in breve lo diventa, e si condivide la voglia di impegnarsi a portare avanti il rapporto il più possibile anche a discapito di ostacoli e possibili distrazioni; Vi è uno scambio reciproco di emozioni, e/o la forte voglia di farlo: si è spinti a mostrare senza problemi la propria vulnerabilità, scoprire i propri stati d’animo e così le proprie più recondite paure alla ricerca di possibili similitudini. Si sente l’esigenza di aprire argomenti complicati, delicati, senza il timore del giudizio; È bello anche abbandonarsi ai discorsi più banali: c’è voglia di ridere insieme, come anche di scovare dettagli degni di nota in qualsivoglia dialogo; C’è, prima di tutto, estrema comprensione: avere una profonda attrazione mentale con qualcuno significa anche, infatti, sentirsi liberi. Liberi di condividere momenti di varia natura, tra i più disparati, lontani dal sentirsi sottoposti a costante giudizio ma piuttosto di approdare in un porto sicuro; Ci si sente valorizzati in modo reciproco, a scapito di malsani meccanismi mentali.

Ora che siamo giunti al termine di questo approfondimento sul tema attrazione mentale, il quesito sorge del tutto spontaneo: come si trova tale speciale tipologia di connessione? Una regola fissa non esiste, con ogni probabilità sta tutto nelle mani della fortuna, ma quel che è in nostro potere è sicuramente non fingere di essere altro rispetto a chi veramente si è, provando invece a mettersi a nudo e percorrere la via della sincerità per riuscire ad intrecciare la propria mente con quella di qualcun altro.