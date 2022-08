Famoso attore hollywoodiano accusato di molestie sessuali

L’attore americanao Gary Busey è accusato di molestie sessuali. L’uomo ha 78 anni e venerdì scorso è stato accusato di violenza sessuale; come è capitato a tanti altri personaggi famosi, come il principe Andrea.

Lo ha affermato un comunicato stampa del dipartimento di polizia sui crimini sessuali di Cherry Hill. Scendiamo nei dettagli.

Gary Busey accusato di molestie sessuali

Le indagini sono ancora in corso. Al momento l’attore Gary Busey è accusato di due accuse per violenza sessuale.

Dal pubblico Busey è conosciuto per il ruolo di Buddy Holly nel film del 1978 The Buddy Holly Story, per il quale ha ricevuto anche una nomination all’Oscar come miglior attore.

Busey è stato sposato due volte e ha tre figli.

Le accuse riguardano episodi avvenuti durante la convention annuale Monster Mania incentrata sui film horror al Doubletree Hotel dal 12 al 14 agosto, proprio a Cherry Hill.

Pare che non siano le prime denunce arrivate contro l’attore.

Gary Busey, come sono andati i fatti?

Busey è ampiamente conosciuto come attore protagonista in più di 100 film, in gran parte in ruoli secondari: Point Break, Under Siege, Rookie of the Year, Lethal Weapon e Predator 2.

Busey è stato accusato per reati riguardanti stupefacenti e narcotici, durante una perquisizione nella sua casa di Malibu ed è stato anche arrestato per violenza domestica in passato.

Durante la stagione 2011 di Celebrity Apprentice, è stato anche accusato di aver aggredito sessualmente una dipendente dello show.

Vi terremo aggiornati.