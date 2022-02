Mamme e papà, dimenticate tablet e telefonini per intrattenere i vostri figli! È ora di abbandonare lo smartphone e tuffarsi in questo magico mondo di giochi da fare a casa con i bambini, tra vecchi e nuovi modi di vivere il divertimento in famiglia…

Giochi per la creatività dei bambini

Intrattenere i bambini con i giochi da tavolo è una delle scelte migliori e divertenti se siete alla ricerca di qualcosa che non impegni troppo in termini di movimento. Se non avete a disposizione tanti giochi, non preoccupatevi: con le giuste idee potete ottenere dei giochi da tavolo fai da te! Dal tris al gioco delle tabelline, c’è tutto un mondo per il divertimento!

E tra le straordinarie “vecchie amicizie” di tutti i bambini c’è l’intramontabile plastilina! Con il Pongo potrete dare libero sfogo alla creatività dei piccini e, perché no, anche dei grandi con tanti lavoretti curiosi!

Foto Fila

Sarà un modo perfetto per tornare indietro nel tempo, cari mamme e papà, e rivivere il divertimento di creare forme di tutti i colori!

Mai provato a inventare storie con i peluche?

Avete mai provato a inventare storie con i peluche? Potete anzitutto divertirvi con i vostri bimbi a farli “nascere” da zero creandoli insieme! Ci avete mai pensato? Creare un peluche in casa è davvero entusiasmante e contribuirà a rendere il gioco ancora più istruttivo!

Se volete, un’idea super green è la linea Play Eco! Play Green! di Venturelli, peluche realizzati interamente con materiali ecosostenibili derivati dal riciclo delle bottiglie di plastica!

Foto Venturelli

Morbidissimi, coloratissimi e coccolosi, aiutano non solo a tenere viva la fantasia dei nostri piccini ma anche a sostenere l’ambiente ripulendolo dall’inquinamento! Una delle vostre storie da inventare con i più piccoli può partire proprio da un nuovo modo di giocare educando al rispetto del nostro pianeta.