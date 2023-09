Attenti a questi alimenti, sono davvero dannosi per i nostri denti

È bene prestare sempre attenzione agli alimenti che si assumono più o meno quotidianamente, alcuni di questi possono rivelarsi davvero dannosi per i nostri denti. A quel punto il conto dal dentista può essere davvero salato.

Prestare attenzione alla propria dieta rappresenta il primo passo per poter stare bene, non solo per chi ha problemi di intolleranze o allergie che portano inevitabilmente s dover rinunciare a qualcosa, anche se dovesse essere di proprio gradimento. Questo dovrebbe valere a priori, non solo per chi si ritrova a fare una dieta: avere un regime il più possibile equilibrato, infatti, garantisce all’organismo tutti i componenti di cui ha bisogno e riduce la possibilità di andare incontro a malattie anche piuttosto gravi.

Assumere qualche stuzzichino ogni tanto non è certamente un male, ma alcuni di questi possono rivelarsi un’arma a doppio taglio. Alcuni di questi, in modo particolare quelli che contengono una discreta quantità di zucchero, possono rivelarsi dannosi per i denti.

Temi il dentista? Attenzione a questi alimenti

È davvero difficile trovare qualcuno che vada volentieri dal dentista o che non ne abbia paura, addirittura ci sono persone che tendono a tenersi le carie per anni pur di non finire sulla tanto odiata poltrona. È anche per questo che sono in tanti a prestare attenzione a quello che mangiano, riducendo al minimo i dolci, non solo per timore di andare incontro a un eventuale diabete.

Ci sono però degli alimenti che contengono una più che discreta quantità di zucchero, anche se tendiamo a sottovalutarlo, proprio per questo andrebbero ridotti al minimo, nonostante molti tendano a fare come se niente fosse. Si tratta ad esempio delle bibite e delle bevande energetiche, che molti apprezzano perché gustose o appunto perché danno forza dopo avere fatto un allenamento: queste oltre allo zucchero contengono anche delle sostanze che possono rovinare dentatura e bocca. Il problema ovviamente può sussistere se l’assunzione è quotidiana o quasi, non certo se è solo saltuaria.

Molti hanno inoltre l’abitudine di prendere appena alzati un bicchiere di acqua e limone per rafforzare il transito intestinale, il sistema immunitario e recuperare forza, in modo particolare se si è reduci da una notte insonne o quasi. Farlo costantemente non fa però bene perché l’acido tipico degli agrumi danneggia lo smalto, oltre a generare erosione, fenomeni che andrebbero quindi evitati.

Non serve un cambiamento drastico

Nella dieta di molti di noi ci sono alimenti che contengono carboidrati fermentabili, come lo zucchero presente nelle verdure, nella frutta, nel miele e il lattosio presente nel latte e nei suoi derivati, che possono rivelarsi un’arma a doppio taglio per il cavo orale e la nostra dentatura. Questi, infatti, favoriscono la formazione dei batteri, la cui azione può portare a carie, destinata a diventare più grande se trascurata. Nel regime alimentare di ognuno di noi sono però determinanti, proprio per questo è possibile ridurre il rischio associandoli a cibi che hanno proteine al loro interno.

L’effetto può quindi essere ridotto curando il più possibile l’igiene orale, quindi avendo cura di portare con sé spazzolino e dentifricio anche se dovesse pranzare o cenare fuori.

È inoltre altrettanto importante assumere cibi che sono in grado di contrastare la carie, quali verdure fibrose crude e croccanti, latte, formaggi stagionati, frutta fresca non acida e frutta a guscio quali le mandorle. Mai dimenticare inoltre carne, pesce, le uova e quasi tutte le verdure cotte. Questo ovviamente non significa dimenticare del tutto l’appuntamento per un controllo dal dentista, che dovrebbe avvenire almeno una volta l’anno.