Arricciacapelli automatico: i migliori per ricci sani e voluminosi

Farsi coccolare dalla parrucchiera è bello, ma può essere costoso se si vuole rimanere con i capelli in ordine ogni settimana. Perché però rinunciare a un vero e proprio trattamento di bellezza quando si può fare affidamento su un arricciacapelli automatico? Un tempo questi strumenti erano dei veri e propri aggeggi infernali, che più che arricciare i capelli li intricavano. Oggi però la tecnologia ha fatto dei passi da gigante e bastano davvero pochi passaggi per avere dei ricci belli e voluminosi!

Qual è l’arricciacapelli automatico migliore da scegliere?

Ecco quale scegliere e i migliori arricciacapelli automatici

Quali sono gli elementi discriminanti tra i vari arricciacapelli presenti in circolazione? Possiamo provare a stilare un elenco di caratteristiche salienti ma, in generale, gli elementi a cui bisogna far caso sono principalmente due: funzionalità e il prezzo. Per questa tipologia di dispositivi la gamma di prezzo è davvero larga, con prodotti che vanno dalle 30 alle 500 euro, con in questo ultimo caso prodotti che sono energeticamente efficienti o sono dotati di funzionalità avanzate che sono più adatte agli utilizzi di un parrucchiere professionista che di una persona comune.

Imparare a utilizzare un arricciacapelli, poi, è molto importante e prima di iniziare il trattamento è bene sapere che esistono delle precauzioni da prendere per evitare reazioni sgradevoli e trovarsi con brutte sorprese da voler dimenticare rapidamente.

In primis dobbiamo proteggere la pelle dal calore generato dall’arricciacapelli (e non solo) e questo, solitamente, viene fatto attraverso l’applicazione di un prodotto di carattere termoprotettivo. A questo va aggiunta poi una basilare divisione delle ciocche di capelli, prendendo un massimo di 4 centimetri di lunghezza per evitare di danneggiare troppo il singolo capelli. Una volta acceso il dispositivo andiamo ciocca per ciocca ad arrotolare il tutto, dal basso verso l’alto fino a toccare punta e radice, mantenendo per come possibile i capelli tirati.

La temperatura e il tempo di una ciocca sul dispositivo sono due tra gli elementi fondamentali da tenere in conto per ottenere un risultato che sia visivamente gradevole e strutturalmente importante per la pettinatura che si vuole ottenere. All’aumentare della temperatura, ad esempio, aumenterà il numero di ricci; meno si tiene l’arricciacapelli sul capello, invece, più si otterrà un effetto di mosso naturale e così via.

Presupposto tutto questo andiamo a vedere una selezione di arricciacapelli!

L’arricciacapelli più economico

CkeyiN propone su Amazon un arricciacapelli automatico da 25 mm a soli 34,39 euro. Dispone di un design antiscottatura con scudo termico trasparente, tre modalità di temperatura per tutti i tipi di capelli e spegnimento automatico di 40 minuti. Essendo automatico non bisogna conoscere né sapere abilità particolari o specifiche.

Clicca qui per acquistarlo su Amazon

L’arricciacapelli più performante

Tra i modelli in commercio, uno dei migliori è il Curve Soft Curl Tong di GHD. Questo prodotto è dotato di tecnologia ultra-zone che riesce a tenere una temperatura stabile per ottenere il miglior risultato, fusto da 32 mm e pinza ergonomica per ottenere ricci ampi e onde morbide. La temperatura che raggiunge è adatta per non danneggiare lo stato dei tuoi capelli. Si scalda in 25 minuti e si spegne in automatico dopo 30 minuti che non viene utilizzato. É un prodotto molto professionale e la qualità si paga, perciò viene a costare 209,99 euro.

Acquistalo qui su Amazon

L’arricciacapelli innovativo

Philips propone un prodotto di qualità a un prezzo ottimo. Gode di un sistema di arricciatura intelligente che include una vasta gamma di funzionalità, con cui puoi creare effetti favolosi per i tuoi capelli, con il tocco di un semplice pulsante grazie alle sue due protezioni. Ha un cilindro lungo in grado di acciuffare più capelli e impugnatura verticale per una presa più comoda. Offre 27 opzioni di stile diverso e in 30 secondi è pronto all’uso. L’arricciamento dei capelli avviene automaticamente e nonostante sia un prodotto di livello professionale viene a costare solamente 99,99 euro. É il migliore per qualità prezzo.

Clicca qui per acquistarlo

L’arricciacapelli componibile

Bellissima di Imetec ha un arricciacapelli diverso da quelli che si trovano. Il prodotto presenta un utilizzo da scegliere in base alla necessità, infatti dispone di alcuni accessori per la creazione dell’effetto che si vuole dare ai capelli. Il punto di forza è che la temperatura migliore si adatta autonomamente in base all’accessorio che viene selezionato. Si riscalda velocemente e dispone di un guanto di presa antiscivolo e antiscottatura. Propone diversi accessori e sono tutti da acquistare a parte e sono trovabili tra i modelli del prodotto su Amazon. É molto economico e infatti, viene a costare solo 36,80 euro.

Acquistalo qui su Amazon

L’alternativa all’arricciacapelli

Sempre Philips presenta una versione più avanzata e più costosa del prodotto presentato prima, però sfruttando la tecnologia MoistureProtect, che controlla e regola la temperatura in modo da mantenere sana l’idratazione dei capelli. Il suo utilizzo non compromette la salute dei tuoi capelli e ti permette di ottenere risultati ottimi, tuttavia il suo prezzo essendo un dispositivo migliore rispetto a quell’altro viene a costare poco più: 144,99 euro.

Clicca qui per vedere l’offerta di Amazon

Conclusione

Le acconciature non sono facili da ottenere ma c’è poco da scherzare: con i giusti strumenti è possibile avere i capelli perfetti senza rinunciare alla loro salute. Proteggere i capelli con dei prodotti termoprotettivi e seguire le istruzioni poi è importante almeno quanto

In conclusione, gli arricciacapelli automatici sono una soluzione per ottenere acconciature perfette, senza rinunciare alla salute dei capelli; basta scegliere il compagno perfetto e iniziare a modellare i propri capelli nella maniera migliore.

Pourfemme esiste grazie a voi. Acquistando dai link in articolo, potremmo ricavare una commissione di affiliazione.